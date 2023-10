L’agenda loisirs du week-end : Des festivals à Chiconi, un marché agricole, de la danse mahoraise, de la rando, et du cinéma

Vendredi 20 octobre

– Cinéma Alpa Joe : 19h – L’Exorciste – Dévotion

– Pôle culturel de Chirongui : 20h – Entre les lignes

– A partir de 20h : Au Lascap Bar de Mbouini : Nawal – afro sufi roots

Pour son passage dans l’océan indien, Nawal nous fait le plaisir de venir jouer à Mbouini. Plage de MBouini / Bar et restauration sur place – Possibilité de camper/location de hamacs. Informations et réservations : 0639 29 08 64 – PAf : 5€

– A partir de 20h : Festival Milatsika au Plateau De Chiconi les 20 & 21 octobre 2023

Le Festival Milatsika est bien plus qu’un simple événement annuel, c’est une véritable tradition qui a su traverser les années avec brio. Sa longévité et son histoire exceptionnelle doivent leur magie à la rencontre entre Chiconi – une ville culturelle vivante et les grands artistes qui nous font l’honneur de partager leurs talents sur nos scènes. Au fil des éditions, nous avons été témoins de moments inoubliables, de performances envoûtantes et de rencontres artistiques uniques.

L’objectif du festival et de la démarche qui le sous-tend est de dépasser l’opposition fausse entre tradition et modernité en démontrant qu’une identité doit puiser à ses racines pour se construire dans la sphère contemporaine, à la façon d’un arbre qui croît et se ramifie. Le Festival Milatsika se présente comme un festival annuel qui a pour vocation de sortir des clichés folkloriques. C’est le rendez-vous incontournable de la culture locale, célébrant sur une même affiche des musiques d’autrefois, des musiques actuelles. Ce rendez-vous d’octobre, reste toujours une quête artistique qui nous amène du sens. Une longévité et une histoire exceptionnelle qui doit sa magie à la rencontre entre un village culturel vivant et des grands artistes, locaux, de la région et de la scène internationale. En effet, plus qu’un simple festival, Milatsika est une célébration de la musique qui met vos sens en éveil. L’initiative va donc au-delà d’une offre artistique qui se veut exigeante et audacieux.

Entrée : 10€/soirée

Samedi 21 octobre

– De 8h à 13h : Rencontrez nos artisans et agriculteurs locaux au marché artisanal et agricole d’Hajangoua. Votre rendez-vous préféré du 3ème samedi du mois est de retour ce samedi 21 octobre de 8h à 13h. Rejoignez-nous pour une journée spéciale autour de délices du terroir, de produits artisanaux et d’échanges chaleureux avec nos agriculteurs passionnés.

Au programme : Produits frais directement de nos fermes locales ; Dégustations de spécialités régionales ; Discussions avec les agriculteurs sur leurs pratiques durables ; Atmosphère conviviale

C’est l’occasion parfaite de soutenir nos artisans et agriculteurs locaux, de découvrir les saveurs authentiques de notre région et de passer un moment agréable en famille ou entre amis. Les amateurs de produits frais seront ravis de déguster les produits de nos agriculteurs locaux. Des légumes fraîchement récoltés, vous trouverez de tout pour régaler vos papilles. Rencontrez les visages derrière les produits ! Nos artisans et agriculteurs seront ravis de discuter avec vous de leurs méthodes de fabrication, de leurs histoires et de l’amour qu’ils mettent dans chaque création.

– De 8h30 à 12h : Découvrez la richesse culturelle de Mayotte le 21 Octobre 2023 à travers les « Arts Dansés de Mayotte » au Pôle d’Excellence Rurale de Coconi !

Au programme : – 8h30 à 10h : Initiez-vous aux danses traditionnelles mahoraises – Chigoma, Chakacha, Biyaya, Chitété, Mbiwi, Mlélézi.

– 10h à 12h : Spectacle vivant pour vous immerger dans l’univers des danses traditionnelles mahoraises.

Entrée gratuite et ouverte à tout public – Intervenants : Louba Junior D’Acoua Officiel, Cclej De Pamandzi et l’association Ninga Chiconi.

– De 8h30 à 12h : Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP), porté par l’UDAF Mayotte, organise “La matinée des parents”, le 21 octobre 2023, à l’école maternelle Louis le Pensec, à Dembéni, de 8h30 à 12h.

Le REAAP mahorais a été initié en novembre 2022, en réponse aux besoins définis dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles 2020-2022. Ce dispositif est soutenu par la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM) et le Conseil départemental. Il est porté physiquement par l’UDAF Mayotte. L’objectif de la matinée prévue est de mettre en avant les initiatives et la diversité d’actions, en lien avec la parentalité à Mayotte. Il s’agit de permettre aux parents d’expérimenter ces ateliers et d’en comprendre l’impact ou l’intérêt pour l’ensemble de la famille. Cette matinée est ouverte à toutes les familles.

Au programme : ateliers informatifs ; activités interactives ; conseils et ressources ; rencontre avec des réseaux à l’écoute ; sensibilisation aux dangers domestiques et risques naturels.

– De 8h30 à 16h : 11ème Festival du Geste de Chiconi pour la promotion et la valorisation de l’artisanat local.

Voici le programme complet des festivités :

– 6h00 – Installations des stands

– 8h30 – Ouverture du Festival par une animation culturelle

– 9h00 – Discours des élus

– 9h15 – Visite et présentations des stands

– 10h30 – Animation (Réhabilitation des farés de la place Sicotram avec l’association BAM – Bambou Mayotte)

– 13h00 – Atelier tressage feuille de cocotier

– 16h00 – chant local

– 8h/16h – Stands : vente / démonstrations / initiations / manipulations avec la MJCSC De Chiconi BAM – Bambou Mayotte.

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge.

En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 21 octobre à 10h : La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille Le Film

13h : Les Trolls 3

16h : L’Exorciste – Dévotion

19h : Killers of the Flower Moon

Dimanche 22 octobre à 10h : Les Trolls 3

13h : La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille Le Film

16h : The Creator

19h : Le Règne animal

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 21 octobre à 11h : La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille Le Film

14h : Les Trolls 3

17h : Une année difficile

20h : Expendables 4

Dimanche 22 octobre à 11h : Les Trolls 3

14h : La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille Le Film

17h : Expendables 4

20h : L’arbre aux papillons d’or VO

