Structurer la pratique sportive à travers le Projet sportif territorial

C’est une petite révolution en matière de politique sportive et Mayotte peut s’enorgueillir d’être le premier département d’Outre-mer à se lancer dans un projet sportif territorial. Ce dernier a été adopté à l’unanimité, vendredi matin, par l’ensemble des membres la Conférence Régionale des Sports présents. Pour le président du Cros (Comité Régional Olympique et Sportif) de Mayotte, Madi Vita, ce projet est « emblématique car il va permettre d’avoir une stratégie et un modèle de gouvernance du sport répondant aux attentes et aux spécificités du territoire ».

Pour Madeleine Delaperrière, directrice de la Drajes (Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports) de Mayotte, « C’est un projet vivant et le début d’une aventure qui va coïncider avec 2024, année de la grande cause nationale pour l’activité physique et sportive ». La Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales (SGAR), Maxime Ahrweiller, considère que « Ce projet va permettre de structurer davantage la pratique sportive en offrant des infrastructures adéquat ».

Le recteur, Jacques Mikulovic s’est également réjouit de la mise en place de ce projet. « En tant qu’ancien professeur d’EPS, je pense que le sport doit être le relai d’une politique éducative pour la jeunesse et tous les acteurs doivent partager la même vision et la même ambition. Chacun doit mettre sa responsabilité individuelle au service d’un projet collectif ».

Que va permettre ce projet sportif territorial ?

« L’objectif est de favoriser l’accès aux métiers du sport en identifiant et promouvant les formations prioritaires pour répondre aux besoins d’encadrement sportif. Cette action vise à renforcer le développement sportif local, favoriser l’emploi dans le secteur et contribuer à la formation des futurs encadrants sportifs », indiquent les membres de la Conférence Régionale des Sports.

Pour mener à bien ce projet, un cabinet d’études, Alcélia Conseil, a été mandaté pour proposer des axes d’intervention. « Nous avons organisé des ateliers de réflexion afin de balayer tout le champ du sport à Mayotte. Suite à cela nous avons proposé 58 actions, explique Stéphane Chassignol, directeur associé d’Alcélia Conseil. Nous pensons qu’il faut remettre l’humain au centre du projet sportif et non pas se focaliser uniquement sur les équipements. Nous devons ainsi nous appuyer sur ce qui existe déjà afin de pouvoir travailler sur les futurs projets ».

Le cabinet a recensé et diagnostiqué les points faibles et les axes à améliorer. Il ressort, entre autres, que la pratique de sport féminin et le haut niveau sont insuffisants sur notre territoire, qu’il y a très peu d’équipements sportifs entretenus et aux normes. Ou encore que le nombre de formations est trop faible pour développer le sport.

Le projet sportif territorial a ainsi pour ambition la création d’un Service universitaire des activités physiques et sportives (Suaps), la valorisation du sport traditionnel, de faire la promotion des métiers du sport et de créer un poste technique pour notamment aider au financement des projets. Le PST préconise également de favoriser l’insertion des jeunes par l’apprentissage et d’impliquer les personnes bénévoles. Le cabinet de conseil propose donc de développer et de structurer les offices des sports (municipaux, intercommunaux, …), de favoriser les dispositifs permettant les passerelles entre les structures et les clubs, et d’accompagner ces mêmes structures dans les demandes de subventions. Par ailleurs, Alcélia Conseil soutient le fait de développer les sports de nature, dont Mayotte à un fort potentiel, comme l’escalade, les sports aquatiques et nautiques, la randonnée, etc.

Enfin, cette réunion de la Conférence Régionale des Sports fut également l’occasion d’élire le président et le vice-président de la CdFS, à savoir respectivement El Anrif Hassani et Hairoudine Anzizi.

B.J.