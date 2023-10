Campagne de vaccination contre la grippe à Mayotte

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté le 11 septembre 2023 et se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2024, indiquent la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM) et l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui rappellent "l’importance de se faire vacciner et de renforcer les mesures barrières permettant de limiter la transmission de cette maladie".