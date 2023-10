Trois conférences sur la pédopsychiatrie ouvertes au grand-public

Dans le cadre de la semaine de santé mentale, le CHM organise trois manifestations portées par l’équipe du service de pédopsychiatrie et plus particulièrement l’UMPP.

Le vendredi 6 octobre de 8h à 12h au grand hémicycle du Conseil départemental de Mamoudzou sur le thème : « De la bonne utilisation des écrans chez l’enfant et l’adolescent », ouverte aux professionnels et aux particuliers. Nous redonnerons cette conférence le 7 novembre à la MJC de Mtsamboro, le 14 novembre au cinéma de Chirongui et le 21 novembre à Pamandzi. Je vous joins le flyer.

Dans le cadre de la Semaine de la Santé Mentale qui se déroule du 7 au 20 octobre sur le thème « A tout âge de la vie, la santé mentale est un droit », le mercredi 11 octobre de 8h à 12h au grand hémicycle du Conseil départemental de Mamoudzou : une matinée qui regroupera de nombreux services du Pôle SAME et la maternité pour parler de la santé mentale du bébé à l’âge adulte, aussi ouverte aux professionnels et au public. Nous vous enverrons le Flyer très prochainement.

« Nous espérons ainsi sensibiliser les particuliers et informer les professionnels sur la pédopsychiatrie. »