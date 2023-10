Ajustement du programme des vols d’Ewa Air

En raison de l’immobilisation pour raison technique de l’un de ses ATR 72-600, la compagnie Ewa Air se dit contrainte de procéder à des ajustements de son programme des vols.

Mayotte > Majunga

Le vol ZD244 du mardi 4 octobre 2023 est annulé.

Majunga > Mayotte

Le vol ZD245 du mardi 4 octobre 2023 est annulé.

« Les équipes techniques de la compagnie sont entièrement mobilisées pour permettre une remise en ligne de l’appareil la plus rapide possible. Ewa Air recherche actuellement tous les moyens pour réacheminer les passagers impactés par ces ajustements, et ce dans les plus brefs délais. Ils se verront proposer une alternative de voyage et seront contactés individuellement par les équipes d’Ewa Air.

La compagnie Ewa Air souhaite présenter ses excuses aux passagers concernés. Elle rappelle que la sécurité et la sûreté de ses passagers est sa priorité absolue.

Aucun autre ajustement à cette heure n’est à noter. Dans tous les cas, il est recommandé avant de se rendre à l’aéroport de vérifier les informations sur les vols opérés, disponibles sur www.ewa-air.com «