Deux artistes locaux au Festival Réunion Graffiti

ZANGOMA célèbre cette année ses 20 bougies et poursuit ses actions artistiques à Mayotte et en dehors du Département.

« En début d’année nous avons conduit deux artistes du cru à l’exposition universelle de Dubaï pour des performances inédites, et trois expositions se sont tenus à travers l’île : Mamoudzou, Pamandzi, Kani Kely, rencontres d’art et littérature en lien avec les jeunes à qui ont été proposés ateliers, visites », indique Fatima Ousseni, cofondatrice de l’association.

Deux artistes participent à la 5ème édition du Festival « Réunion Graffiti ». Depuis 2019 artistes locaux, nationaux et internationaux se réunissent chaque année sur l’île Bourbon, pour des expressions qui interpellent la Ville dans son architecture, son esthétique. Il s’agit du cofondateur de Zangoma, Denis Balthazar, et de Baba Mbaye.

Le Festival Réunion Graffiti est un événement artistique international créé en 2019 par le street artiste réunionnais Eko LSA. Depuis 2021, la programmation est composée d’un tiers d’artistes internationaux, un tiers d’artistes nationaux et un tiers d’artistes locaux, « ce qui permet de créer une dynamique unique et de favoriser les échanges artistiques entre différentes cultures. Notre festival, à la fois ambitieux et innovant, cherche à promouvoir le secteur culturel ainsi que les artistes. Nous souhaitons également encourager la professionnalisation des artistes locaux et les inciter à continuer de créer », indique ses organisateurs.

Depuis sa création, 84 artistes ont été programmés, dont 12 artistes internationaux provenant de 7 nationalités différentes : États-Unis, Allemagne, Espagne, Italie, Argentine, Suisse et Togo, 13 artistes nationaux ont participé au festival, 58 artistes réunionnais ont été mis en avant, mettant en valeur la richesse du talent local, plus de 150 graffitis ont été réalisés, témoignant de la créativité débordante des artistes, 20 façades et fresques monumentales ont été peintes, apportant une nouvelle dimension au paysage urbain du nord de l’île, 200 tableaux ont été créés par les artistes dans le cadre des workshop et des expositions.