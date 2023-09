INSEE – Stabilité des prix en août

Les prix à la consommation sont stables en août 2023 à Mayotte sous l’effet d’une baisse des prix des produits manufacturés et de l’alimentaire, compensée par la hausse des prix des services… et pour une fois, l’aérien n’est pas en cause !

Les prix de l’alimentation sont enfin en baisse, -0,2%, alors qu’ils augmentaient chaque mois depuis le début de l’année. Pourtant, quand on regarde dans le détails, on voit que si l’ensemble des produits sont plus abordables, les prix des produits frais eux, continuent leur ascension, +0,7% en août. Sur les 12 derniers mois, les prix de l’alimentation caracolent en tête avec +9% de hausse.

En août, les prix des services augmentent mais moins qu’en juillet,+ 0,5 %, contre +1,5 %. Si les billets d’avion étaient en cause le mois précédent, ils redescendent de 1% en août, et ce sont les prix des loyers, eau et ordures ménagères qui prennent le relais et augmentent de 2 %. Nous n’avons pas le détail pour savoir quel est le « poids de l’eau », mais vu le contexte c’est à regarder de près.

Les tarifs de l’énergie sont stables en août, après avoir augmenté de 0,8 % en juillet en raison d’une faible augmentation sur ce mois des produits pétroliers. Le tarif de l’électricité est stable.

Les prix des produits manufacturés baissent de 0,4 % en août, du fait de la baisse des prix de l’habillement et chaussures (-1,4 %). Les prix des autres produits manufacturés baissent légèrement (-0,1 %). Les prix du tabac sont stables.