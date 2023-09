Le Pôle culturel de Chirongui donne deux nouveau rendez-vous spectacle pour ce mois d’octobre, en partenariat avec le festival TAM TAM, organisée par le théâtre des ALBERTS de la Réunion.

« Fenwar » de la compagnie Aberash – théâtre d’ombres et marionnette bunraku se produit le mercredi 4 Octobre à 19H30 – sur réservation. « Fénwar est une immersion dans les nuits d’Ève et Leïla, deux adolescentes réunionnaises qui sot’ baro tous les soirs pour caler avek. Leïla ne rêve pas. Ève fait chaque nuit le même cauchemar. Un homme lui découpe les seins. Elle a besoin de sa dalone pour résoudre ce cauchemar. Toutes les deux cherchent des rituels sur Instagram pour que Leïla puisse entrer dans les rêves d’Ève, en vain. Un soir, ça fonctionne. Ansanm, elles vont voyager à travers leurs songes et affronter les ombres de leurs nuits. Arriveront-elles à s’éveiller et sortir de ce cauchemar? » Le théâtre d’ombres comme l’espace du rêve. Tahaa Lopez et Mathilde Bigan, comédiennes et marionnettistes de la compagnie Aberash, ont mené un travail de création en territoire scolaire. Le projet Fénwar est un projet de recherche et de création en théâtre d’ombres, autour du monde absurde et merveilleux des rêves et des cauchemars. Fénwar est une immersion dans un voyage nocturne, dans ses sensations troublantes, floues, dérangeantes. Les spectateurs pénètrent le cauchemar dans lequel les comédiennes, les rêveuses sont piégées. Un spectacle authentique et fort, porté par deux comédiennes engagées. Durée 60 min – tout public à partir de 13 ans. Pour réserver vos places, cliquez ICI « Jeu » de la compagnie A Kan la dérive – Théâtre spectacle de marionnettes – le samedi 14 Octobre à 18h30 – sur réservation

« C’est le premier jour d’école de Basile, une étape importante de sa vie. Au petit déjeuner, sur le chemin, dans la cour de récréation et même en classe, chaque petit rien capte son attention, les objets prennent vie et tout devient jeu. Mais cette imagination débordante peut être encombrante, et le mettre en difficulté dans sa vie de tous les jours… Ce spectacle plein d’humour et d’inventions scéniques aborde avec tendresse les obstacles que peuvent rencontrer certains enfants « dys » (dyslexiques, qui présentent des troubles de l’attention…). L’histoire, racontée presque sans parole par deux comédiens marionnettistes, s’inspire de faits réels. Elle valorise le pouvoir de l’imaginaire, possible passerelle permettant à chacun de faire un pas vers le monde de l’autre. Spectacle famille – durée 35 min + 15 min échanges – à partir de 3 ans