Pour booster leur action, les Missions locales ultramarines signent deux partenariats

Présentes sur l’ensemble du territoire national, les missions locales sont chargées d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans vers l’emploi. Avec plus ou moins de réussite. Pour ouvrir des perspectives aux jeunes, deux partenariats ont été noués sur le plan national : avec la Direction générale des outre-mer (DGOM) ET AVEC LE Service Militaire Adaptée (SMA).

La première est l’aboutissement de plusieurs réunions de concertation mobilisant les 12 missions locales ultramarines et la DGOM. « Ce partenariat bénéficiera pleinement aux territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte et de Saint-Martin », souligne le cabinet du ministre délégué aux Outre-mer.

Il se décline en trois axes opérationnels : Mettre en place une réelle dynamique de travail entre les deux parties prenantes, notamment par des participations aux instances et rencontres organisées par l’Union nationale des Missions Locales (UNML) et par la création de groupes de travail techniques, Renforcer les partenariats entre les missions locales ultramarines et les opérateurs avec lesquels la DGOM a des liens privilégiés, à l’instar du Service militaire adapté (SMA), de L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM) ou des acteurs du micro-crédit en vue de favoriser les créations et les reprises d’entreprises, et S’appuyer mutuellement sur une meilleure connaissance des territoires, des publics cibles et des relais locaux.

Le second partenariat concernant précisément le SMA sur la période 2023-2025 va permettre de renforcer le repérage et l’orientation des jeunes vers les RSMA, d’améliorer les échanges d’informations sur le suivi des jeunes dans le cadre du Contrat d’engagement jeune (CEJ). « Cet accord-cadre fera l’objet de déclinaisons locales dans un délai de trois mois ».

D’autres sujets prioritaires débattus lors de ces rencontres entre la DGOM et la Commission Ultramarine de l’UNML seront traités et permettront « de mettre en œuvre les solutions qui pourront être mobilisées au profit de la jeunesse ultramarine ».