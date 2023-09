Quel nouveau type d’habitat pour Mayotte ?

Le 26 septembre prochain, se tiendra à Mayotte le séminaire Un Toit pour tous en Outremer (TOTEM), organisé par le Plan Urbanisme Construction et Architecture (PUCA) et la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement, du Logement et de la Mer (DEALM).

« Ce programme lancé par la Direction Générale des Outre-Mer (DGOM) et la Direction de l’Habitat de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP), avec le concours de Action Logement vise à répondre aux multiples défis du territoire de Mayotte, expérimenter de nouveaux modes de conception et de construction, offrir un habitat économique, digne et à un coût supportable au plus grand nombre ». C’est pourquoi l’État, avec l’appui d’Action Logement, a lancé en 2021 un appel à proposition nommée TOTEM, un Toit Pour Tous en Outre-Mer.

Trois équipes ont été lauréates et deux mentionnées, chacune avec un projet détaillé et chiffré de conception et de construction d’un ensemble de logements, proposés à la location ou en accession sociale à la propriété. « Ces projets doivent répondre aux besoins

et aux modes de vies des futurs usagers, notamment en termes de la modularité, de durabilité et de développement économique. Ils proposent des systèmes constructifs semi-industrialisés pour faire baisser les coûts tout en valorisant les filières matériaux bio et géosourcés locales, dans le but de développer la formation professionnelle et les savoir-faire locaux », indique le ministère de la Transition écologique. Implanter les projets sur l’ensemble du territoire Le programme entre désormais en phase opérationnelle, « il s’agit d’examiner, avec les acteurs locaux, les possibilités de déploiement des projets sur l’ensemble du territoire ».

Pour information, en 2022, le lauréat pour Mayotte était le groupement constitué autour de TECTONE Architecture pour la proposition « DAGONI ». Il s’agissait d’un ensemble de modules (T2 de 33m2) sur le site Boboka/M’Gombani à Mamoudzou.