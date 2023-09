Citoyens, saisissez la Chambre régionale des comptes !

Vous avez des doutes sur l’utilisation de l’argent public, c’est à dire votre argent, de l’usage qu’en font ceux qui bossent pour vous: élus, représentants de différentes institutions territoriale, étatique ou hospitalière ? Prenez votre clavier puisque la Chambre régionale des Comptes de La Réunion et de Mayotte vous invite à « proposer des sujets de contrôle sur la plateforme dédiée des juridictions financières », en cliquant ici.

Une proposition inédite puisqu’en 2022 elle concernait uniquement la Cour des comptes. Elle se décentralise donc cette année. Attention, elle se termine le 6 octobre 2023, dans un mois.

Une manière pour le réseau des Chambres de souffler ses 40 bougies que de « faire émerger des sujets au cœur des préoccupations des citoyens, usagers et contribuables ». Les mineurs de plus de 15 ans pourront également s’inscrire sur la plateforme.

Les CRC de La Réunion et de Mayotte examinent la gestion de plus de 200 collectivités territoriales et organismes soumis à la comptabilité publique, représentant un poids financier annuel de plus de 6 milliards d’euros. Elles sont également compétentes pour d’autres organismes comme les associations, les cliniques privées, etc.

Les enquêteurs dans les starting blocks

« L’élargissement aux CRTC de la campagne de participation citoyenne de la Cour des comptes, dont la première édition s’est tenue en 2022, permettra à notre institution de se rapprocher encore davantage des préoccupations des habitants tant de La Réunion que de Mayotte ».

Les enquêtes seront lancées à partir de début 2024, « les rapports seront bien entendus rendus publics ».

Les premiers rapports issus des propositions citoyennes ont d’ailleurs été publiés en juillet 2023. Ils portaient pour l’un sur le recours par l’État aux prestations intellectuelles de cabinets de conseil, avec des abus sur cette externalisation de prestations « en principe ponctuelles et à forte technicité, à des cabinets privés qu’ils mandatent dans le cadre de marchés publics » dont « près des trois quarts des 890 M€ versés à ce titre par l’État en 2021 concernaient le domaine informatique », et pour l’autre sur Les soutiens publics aux fédérations de chasseurs, notamment sur le volet de « leur participation à la gestion durable de la faune et leur contribution à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines ».

Pour participer, il suffit de vous inscrire en quelques clics sur la plateforme.

Les personnels de la CRC de La Réunion seront également présents lors des journées européennes du patrimoine les samedi 16 et dimanche 17 septembre prochains pour aider et guider les visiteurs dans cette démarche. Une présentation de l’outil sera proposée aux visiteurs.

A.P-L.