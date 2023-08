Daniel Zaïdani sera jugé en mars prochain pour détournement de fonds publics

Le procès de l’ancien président du Conseil départemental, Daniel Zaïdani, d’Alain Kamal Martial Henry et d’Alhamadi Aboubacar qui devait avoir lieu mardi a été renvoyé au 19 mars 2024. Le juge Bruno Fisselier a considéré que c’était un dossier important nécessitant beaucoup de temps pour le traiter. « Nous devons réserver une plage horaire de 3h30-4 heures », a-t-il indiqué.

Il est reproché à Daniel Zaïdani, Alain Kamal Martial Henry et Alhamadi Aboubacar, des détournements de fonds publics entre 2012 et 2013 ainsi que l’atteinte à la liberté d’accès des candidats dans les marchés publics. Des billets d’avion pour Madagascar et les Comores auraient notamment été achetés aux frais du contribuable pour le groupe de rap français Sexion d’Assaut au début du mois de septembre 2012. En outre, des frais auraient aussi été dépensés pour un repas de rupture du jeûne ainsi que la mise en disposition indues de voitures de service et l’acquisition de deux véhicules pour un montant avoisinant les 70.000 euros sans passer par le règlement régissant les marchés publics.

Le tribunal a ainsi maintenu le contrôle judiciaire de Daniel Zaïdani ainsi que l’interdiction de rentrer en contact avec les deux autres prévenus.

B.J.