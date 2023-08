Bonne fête de l’Assomption

Fête hautement symbolique pour les chrétiens du Monde, l’Assomption célèbre la mort mais surtout, la montée de l’âme de Marie, au Royaume de Dieu. Appelée Dormition par la communauté orthodoxe, elle fait état du passage terrestre à celui des cieux par le fait d’un sommeil éternel.

Décrétée nationalement fériée depuis 1801, ère et règne de Napoléon Bonaparte, la date du 15 août est la 4ème fête chrétienne recensée dans le calendrier français.

Synonyme de festivités à travers la planète, nombreuses sont les messes et processions mais également le fameux et symbolique pèlerinage en la commune française mondialement connue de Lourdes, située dans les Hautes-Pyrénées, où se trouve le sanctuaire Notre-Dame et sa source « miraculeuse ».

Belles célébrations à tous les chrétiens et vive cette richesse culturelle et religieuse qui compose également le 101ème département français.