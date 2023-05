Un prêt long terme accordé à la commune de M’tsamboro

C’est en donc en présence du maire de M’tsamboro, Laïthidine Ben Saïd et du directeur de l’AFD de Mayotte, Ivan Postel-Vinay que s’est signée, ce matin, une convention relative du fameux prêt (montant énuméré ci-dessus) qui contribuera au financement partiel du programme pluriannuel d’investissement de la commune. Cette signature est le fruit de plusieurs années de dialogue avec l’AFD afin d’accompagner cette ville de M’tsamboro et ses habitants dans un développement économique et social et une amélioration de qualité de vie tant aspirée.

Par le biais de ce nouveau prêt, l’AFD accentue son engagement auprès des collectivités locales mahoraises dans la conception et la mise en œuvre de politiques publiques durables et socialement responsables.

Depuis leurs respectives prises de fonctions, il y a près de 3 ans, le maire L. Ben Saïd et ses équipes municipales ont élaborés un vaste programme de chantiers pour la période 2021-2025, d’un montant estimé à 70 millions d’euros ayant pour axes majeurs l’aménagent urbain, la rénovation des écoles du primaire avec créations de réfectoires en prime, ainsi que la couverture des plateaux sportifs et l’aménagement de vestiaires.