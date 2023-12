Appel à candidatures pour le conseil municipal des jeunes de Msamboro

Les jeunes entre 12 et 16 ans souhaitant s’inscrire pour faire partie du conseil municipal des jeunes 2024-2026 de Mtsamboro peuvent encore retirer leurs dossiers de candidature auprès de la mairie annexe d’Hamjago. Lieu d’apprentissage de la citoyenneté, le conseil municipal des jeunes est composé de 29 membres choisis pour deux ans. Lieu d’apprentissage de la citoyenneté, ce conseil est l’opportunité pour ses membres de formuler des projets en direction des jeunes de la commune sur des thèmes aussi divers que le cadre de vie, l’animation, la culture, le social, l’environnement ou la formation. Il est aussi un moyen d’exprimer ses attentes, d’échanger sur des projets et de participer à leur réalisation.

Les conseillers se réunissent en groupe de travail selon les thèmes choisis une fois par mois et deux fois par an en séance plénière. Être conseiller demande donc une disponibilité minimale de 2h par mois. Un coordinateur accompagne les conseillers dans la réalisation des projets et lors des rencontres institutionnelles. Outre le fait d’exprimer ses idées et ses envies, faire partie du conseil permet aux jeunes de rencontrer des élus, des associations, d’autres jeunes, de participer aux projets municipaux et d’en savoir plus sur sa ville. Pour être choisi, il suffit de résider dans l’un des trois villages composant la commune de Mstamboro (Mstamboro, Mtsahara et Hamjago) et d’être âgée d’entre 12 et 16 ans. Les fiches de candidatures peuvent également être demandées par mail à clspd@mairie-mtsamboro.fr et pour plus d’information, les jeunes peuvent appeler le 0781615147.