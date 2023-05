L’agenda loisirs du week-end : deux jours de festival, de la rando, une soirée danses latines, des contes, une foire et du ciné

Vendredi 5 mai

– Cinéma Alpa Joe : 19h – La Vie pour de vrai

– Pôle culturel de Chirongui : 20h – Le jeune imam

Samedi 6 mai

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le prochain week-end.

En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– A partir de 17h30 : festival Kayamba

Depuis 2018, Kayamba fait vibrer Mayotte au rythme de son festival annuel qui célèbre le mariage des musiques traditionnelles et électroniques. Pour sa 5e édition, l’équipe organisatrice a choisi de marquer le coup en invitant pas moins de 15 artistes sur deux jours : des artistes originaires de Mayotte, La Réunion, Maurice, mais aussi du Kenya, de Tanzanie, du Mozambique, de France, d’Italie ou encore de Norvège se succèderont ainsi sur scène.

Au niveau de la sécurité, le site va être entièrement fermé à l’aide de barrières et hautes grilles, des projecteurs seront installés de chaque côté de la plage de Musicale au niveau du site ainsi que sur le parking principal. La police municipale va effectuer des rondes aux abords du festival, de nombreux agents de sécurité privés ainsi qu’une trentaine de bénévoles seront sur place.

Contact : 0639963772

– A partir de 18h : Évènement de NBL3B Naturalia Bio& Loisirs 3 Baobabs

NBL3B 1BIS BD MOGNÉ ALLOUI – PLAGE DES 3 BAOBABS MBOUANATSA

La nuit de la pleine lune 3ème édition cinématographique: Documentaire, film familial, jeux traditionnels, lecture.

Naturalia vous propose “La nuit de pleine” sur la projection cinématographique sous les 3 Baobabs. NBL3B vous invite seul, en couple ou en famille soyez le bienvenu à la 3ème édition de la nuit de la pleine lune 2023 : Jeux traditionnels 17h50/ Lecture animé 18h30/ Guitare poétique 19h30/ Contes 20h/Documentaire 21h /film 21h30

Paf: Prix libre – Resto/ Buvette sur place….

– A partir de 19h : Le Voulé – Resto Bar Musical

Évènement de Cordanse SBK Mayotte et Swalihy Cordanse

La meilleure et la plus connue Soirée de Danses Latines de l’île de Mayotte ! Tous les premiers samedis du mois ! Situé au restaurant Le Voule en face du stade Cavani! Entrée – 10€ + Conso Soft ! Session initiation à partir de 19h – Bar et restauration sur place ! Performance musicale by DJ ROBERTO

Dimanche 6 mai

L’association des AMBITIEUX en partenariat avec la commune Tsingoni organise une foire le dimanche 7 mai 2023 à la MJC Combani de 8h à 16h.

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 6 mai à 10h : Super Mario Bros, le film

13h : Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan

15h30 : Les Gardiens de la Galaxie 3

19h : John Wick : Chapitre 4

Dimanche 7 mai à 10h : Super Mario Bros, le film

13h : Notre tout petit mariage

15h : Les Gardiens de la Galaxie 3

19h : Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs

Infos

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 6 mai à 11h : La course aux oeufs

14h : le jeune imam

17h : la Vie pour de vrai

20h : Gardiens de la Galaxie

Dimanche 7 mai à 11h : les aventures de Ricky

14h : Donjons et dragons

17h : Gardiens de la Galaxie

20h : le jeune imam

