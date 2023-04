L’agenda loisirs du week-end : improvisation, marchés agricoles, sorties tranquilles et les soirées ciné

Vendredi 14 avril

– Cinéma Alpa Joe : 20h – Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs

– Pôle culturel de Chirongui : John Wick 4

– Soirée théâtre d’improvisation : Le Voulé – Resto Bar Musical à 20h. Entrée libre.

Samedi 15 avril

– De 7h à 22h : Le marché du ramadan posera ses étals sur place Amboirou Lahi (Sicotram) et la rocade Bamana à Chiconi, et restera en place durant tout le mois de jeûne musulman, jusqu’à la veille de l’Aïd. Venez déambuler entre les stands des commerçants et artisans de la commune de 7H à 22H. 100 places disponibles pour les commerçants de Chiconi et Sohoa et 10 Stands pour des exposants extérieurs à la commune.

Vous pouvez vous inscrire en ligne ou à la MJCSC De Chiconi.

Renseignements : 06 39 26 37 47 / 06 92 11 92 26 ou coordination.mjcscchiconi@gmail.com

– De 8h à 12h : Le prochain marché paysan aura lieu demain samedi 15 avril 2023 sur le parvis de la MJC de Mamoudzou à Mgombani. Les agriculteurs et les artisans locaux vous accueillerons de 08h00 à 12h00.

– De 8h à 12h : Le Service Jeunesse Sport & Animation de Sada organise une sélection communale de la course de pneus qui aura lieu le samedi 15 avril à Mangajou. Cette course de pneus est une activité sportive amusante et conviviale qui consiste en une course où les participants roulent sur des pneus. Cette activité est ouverte à tous les jeunes de la commune de Sada qui souhaitent y participer.

Les participants seront notés en fonction de leur vitesse, de leur agilité et de leur technique pour parcourir un parcours défini. Les meilleurs participants seront sélectionnés pour représenter la commune lors de la compétition Intercommunal à Chiconi le 2 mai.

Si vous êtes intéressé(e) pour participer à cette activité, veuillez contacter le Service Jeunesse Sport & Animation de Sada pour plus d’informations sur les inscriptions et les détails de l’événement.

Tel : 06 39 68 43 83

– De 8h à 13h : La CCsud et les communes du sud (Bandrélé, Bouéni, Chirongui et Kani-Kéli) sont heureuses de vous donner rendez-vous pour le prochain marché Agricole et Artisanal du Sud, samedi 15 avril à Kani-Kéli, École primaire La Rose de 8h à 13h. Ces marchés sont organisés par les collectivités du Sud et chaque événement permet de valoriser une trentaine d’exposants du territoire, leurs savoir-faire et leurs produits.

A découvrir, de nombreux exposants et des produits locaux ; fruits, légumes, plantes, sel et épices… des produits d’artisanat ; décoration, ustensiles de cuisine, broderies… et des produits de restauration traditionnelle ; plats, jus, gâteaux, achards.

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI – « sorties tranquilles ». Semaine 15. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– A partir de 15h : Après le SOLD OUT de la dernière soirée, et pour fêter probablement l’ultime date, ASHIKI vous transporte dans l’univers magique de la forêt enchantée avec une déco préparée spécialement pour l’occasion (15h à 5h). Infos pratiques : « Délice d’Alice » – AMBATO, derrière la Boissonerie. Lieu couvert en cas de pluie

Sur place : Stand maquillage ; Atelier masques ; Stand bijoux artisanaux ; Yoga au coucher du soleil ; Expo artistique ; Concert live ; Dj sets (Afro to Techno) ; Bars à bière ; Bar à punch by Ashiki (pensez à vos Ecocup) ; Coin chill ; Restauration

Enfilez vos tenues de fées, lutins et autres petits esprits malicieux qui peuplent nos forêts : Récompenses pour les déguisements les plus originaux.

Gratuit avant 17h00. 12€ regular – 15€ sur place

billetterie – Places limitées.

– 15h30 : WORKSHOP YOGA W/NELLY

1er cours : 15h30 – 16h45 ; 2ème cours : 17h00 – 18h15

Au collège de Majicavo – Inscription obligatoire – Places limitées

Tarif 15€ /cours.

Tel : 06.39.21.23.66 – Mail : eurl.vistaforme@gmail.com

– 18h : En attendant « La Nuit de la Pleine Lune 6 mai ». Les contes du mois de Ramadan avec Jorus Mabiala. Les soirées contes du ramadan se poursuivent dans le sud avec Bacar et Jorus.

Rendez-vous samedi 15 avril à Kani Keli et dimanche 16 avril chez Nino plage des 3 baobabs

– A partir de 18h : LA MOYA LESS’HOUSE (18H00 – 02H00)

Après s’être bien fait dorer la pilule le temps de quelques jours sous le soleil mahorais, il est ENFIN l’heure pour l’équipe de LA SOYA LESSA de vous proposer sa première soirée sous le signe de la House Music et ses dérivés ! (Oui, Oui, Oui, il y aura aussi de la bonne grosse Techno pour les plus sages !). Laissez-vous porter par l’énergie de ce collectif tout droit venue du sud de la métropole, en famille ou entre amis, avec votre chien, votre chat, votre maki, ou tout simplement : SEUL.

Mayotte et sa communauté de fidèles fervents de musique électronique, qui, grâce aux collectifs des copains déjà sur place, a su démontrer qu’elle était sans aucun doute l’île la plus festive de l’océan Indien ! Viens siroter une boisson fraiche, alcoolisée, ou pas (enfin ça dépend pour qui), t’enfiler quelques tapas et profiter du dance floor grâce à une équipe toujours remplie de folie pour vous faire vivre une nouvelle fois, une soirée chargée de ferveur et avec toujours le même engouement !

Préventes – Sur place: 12€ (Espèce ou Lydia/Paylib). Capacité limitée

Artistes DJ’S : PAMPE (Dj résident & fondateur de LA SOYA LESSA) ; LIL BETT (Dj résident ZINA) ; GUEST (Surprise)

Informations : Le Moya – Restaurant, Lounge bar – Labattoir, Mayotte (Petite Terre). Restauration sur place et parking à disposition

Dimanche 2 avril

– A partir de 18h : After plage soirée kizoooomba de 18h à 22h – 1 salle toutes ambiances : 100% kizomba, semba, urban kiz, ghetto zouk, tarraxinha, afrobeat, kompa, doceur, tarraxo.

Le lieu : KINAZA COME AGAIN

Au programme : 17h 00 : Ouverture des portes ; 18h 00 – 19h : initiation urban kizomba ; 19h 00 – 22h 30: soirée entre libre. Restauration sur place – Réservation conseillée

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 15 avril à 10h : Super Mario Bros, le film

13h : Shazam ! La Rage des Dieux

15h35 : Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs

20h : John Wick : Chapitre 4

Dimanche 16 avril à 10h : Super Mario Bros, le film

13h : Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs

15h30 : John Wick : Chapitre 4

20h : Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan

Infos : www.cinealpajoe.yt

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 15 avril à 11h : Le royaune de Naya

14h : Super Mario Bros

17h : Je verrai toujours vos visages

20h : Los reyes del mundo

Dimanche 16 avril à 11h : Le royaune de Naya

14h : John Wick

17h : Super Mario Bros

20h : Nayola

Billetterie