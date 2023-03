Naël Bachir, de son vrai nom, n'est pas inconnu dans le milieu musical mahorais. En effet, tantôt connu pour être l'un des pionniers du rap mahorais, tantôt pour les polémiques que suscitent ses paroles "crues"; il a marqué les esprit du début des années 2000 au début des années 2010, que ce soit avec son groupe "Djesh" ou en solo. Mais on peut le dire sans risque, "c'est un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas". Alors qu'il n'a plus rien publié depuis 2013, ce dernier compte faire un retour en fanfare, pour le plus grand bonheur de ses fans. L'occasion idéale de nous entretenir avec lui, et de revenir sur quelques moments marquants de sa carrière