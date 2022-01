Malgré une légère baisse des indicateurs épidémiologiques, l’ARS appelle à la prudence

Malgré la légère baisse des indicateurs épidémiologiques, la situation sanitaire sur le territoire reste fragile et nécessite une vigilance constante, précise l’ARS.

“En effet, il est crucial que chacun adopte à nouveau de bons réflexes préventifs afin de se protéger tout en protégeant son entourage :

– Port du masque obligatoire

– Lavage fréquent des mains

– Aération des espaces clos

– Pas d’interactions sociales non nécessaires

Le respect et l’application de ces différentes mesures tout comme le dépistage au moindre doute, l’isolement strict et la vaccination sont nos meilleures armes dans cette lutte contre la covid-19.

Il est par ailleurs crucial que chacun se fasse dépister au moindre symptôme dans l’un des centres dédiés ou chez un professionnel de santé : CHM, officines, centre de dépistage, libéraux.

Enfin, l’ARS appelle toutes les personnes éligibles à la dose de rappel à se rendre dès que possible dans un centre de vaccination afin de relancer leur immunité et ainsi, se protéger et protéger leur proches.”

Retrouvez la carte des Centre de dépistage et celle des Centre vaccination -semaine du 18 janvier