La Ville de Mamoudzou invite la population ce 14 avril au « Dimanche activités physiques pour tous », une journée dédiée au sport en plein air au cœur de Mamoudzou.

Basketball, arts-martiaux, vélos*, fitness géant, course d’orientation, gym douce, sports adaptés… De 8h aÌ 17h, la population pourra profiter de différents stands d’activités répartis le long de la rocade, du rond-point Zena M’déré jusqu’au parc Mahabou.

Cette action s’inscrit dans l’animation du Contrat Local de Santé. Plusieurs stands de sensibilisation seront animés sur la nutrition, la santeì et d’autres thématiques.

Activités proposées Stands de sensibilisation · Fitness · Parcours santé à la pointe Mahabou · Floorball · Salle de sport · Vélo · Jeux ludiques · Tir à la corde · Kayak · Tennis de table · Course d’orientation · Arts-martiaux · Atelier de sport adapté · Basketball · Football · Course de pneus · Course en sac · Nutrition et sport · Propreté urbaine · Carnet de santé numérique · Hygiène · Agriculteurs locaux · AMALCA · Mayotte Autisme

* Des vélos pour enfant seront mis à disposition, il est recommandé aux personnes souhaitant participer d’apporter leur propre vélo.

Des restrictions de circulation seront mises en place pour le bon déroulement de l’événement

A cette occasion, la circulation sera interdite le 14 avril 2024 à partir de 6h30 jusqu’à libération des lieux sur :

– Le boulevard Mawana-Madi du rond-point Zéna M’déré jusqu’au carrefour Loft/Laboratoire,

– La rue Amina Ousseni dans sa partie avec le boulevard Halidi Mchindra.

Du 12 avril 2024 à 17h30 jusqu’au dimanche 14 avril 2024 à 18h30, le stationnement sera interdit sur :

– Le parking des Taxis sud,

– Le parking du port de plaisance,

– Le parking entre le camion blanc et le camion rouge.

Du 13 avril 2024 à 23h00 jusqu’au 14 avril 2024 à 18h30, le stationnement sera interdit :

– Chemin d’accès à la pointe Mahabou,

– Parking devant le restaurant 5/5,

– Toute la longueur de la rocade depuis les escaliers débouchant sur l’avenue Madame Foucault jusqu’au rond-point Zéna M’déré et le carrefour Loft-Laboratoire.

Des déviations seront mises en place sur tous les accès des diverses voies mentionnées et sur les voies sécantes à celles-ci de façon à ne pas gêner les usagers.

Pendant la manifestation, seuls les véhicules de police, de gendarmerie, des secours et d’incendie seront autorisés à circuler et à stationner sur les voies précitées.

Le dimanche 14 avril 2024, de 06h00 à 17h30, il sera strictement interdit de vendre des boissons alcoolisées à emporter dans les cafés, restaurants et points de vente du secteur marché à Mamoudzou en raison de la manifestation.

L’utilisation de bouteilles et contenants en verre est strictement interdite pendant toute la durée de la manifestation, et plus particulièrement la consommation sur la voie publique pendant la durée de l’événement.