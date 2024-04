Aïd mubarak ! Bonne fête de l’Aïd !

C’est un spectacle magique que nous a livré le ciel ce mercredi soir. Peu à peu, le mince filet de lune s’est dégagé des nuages permettant de sonner la fin du ramadan à Mayotte et dans sa région.

Certains ont rompu le jeûne dès hier, se basant sur le calendrier lunaire et les calculs astronomiques, mais la grande majorité de la population suit le Grand Cadi et se démarque ainsi de l’Arabie Saoudite en se livrant à l’observation du ciel.

Trente jours de ramadan qui ont mis les corps et les esprits à rude épreuve avec des températures très élevées en après-midi depuis deux semaines, sans absorption d’eau donc pour les croyants.

Beaucoup de monde jusqu’à la fermeture des magasins ce mercredi soir pour les derniers achats. Arrivés chez eux, les familles élargies vont se retrouver autour d’un bon repas composé de dizaines de petits plats jusque tard dans la nuit.

Rappelons que le code du Travail applicable à Mayotte ne reconnait que trois jours fériés, chômés et payés, en total décalage avec ce qui se pratique puisqu’il s’agit de l’Aïd El-Kébir, alors que c’est bien l’Aïd El-fitr qui est le plus fêté à Mayotte, le Lundi de Pâques, alors que les chrétiens fêtent surtout Noël qui n’est pas du tout inscrit comme jour férié, c’est à dire qu’il est travaillé à Mayotte, et le 1er janvier. Une refonte des choix des fêtes importantes dans chaque religion ne serait pas un luxe. Sont inscrit comme jours seulement fériés, Miradji, l’Aïd El-Fitr et Maoulida. C’est à dire qu’ils peuvent être travaillés sans majoration de salaire.

Ce jeudi de fête de l’Aïd El-Fitr, les familles se rendent visite, accueillies dans des maisons décorées à neuf, pour déguster gâteaux et sucreries.

Aïd mubarak à tous !