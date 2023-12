L’élection de Miss Koko Mayotte 2023 placée sous le signe de l’élégance

Samedi après-midi avait lieu la troisième édition de Miss Koko Mayotte au restaurant le M’Haju à Musicale plage, dans la commune de Bandrélé. Sept candidate venant de Bouéni, Chirongui, Kani-Kéli, Dembéni, Chiconi, Ouangani et Tsingoni étaient en lice. Au milieu des différentes animations et des danses traditionnelles qui ont rythmé la cérémonie, nos Miss Koko ont montré leur dynamisme, leur élégance mais aussi et surtout leur jovialité à un public venu nombreux pour les admirer.

Au terme de cet après-midi de partage et de fête, c’est finalement Maounga ALOA, Miss Koko Chirongui, qui a remporté cette édition 2023. Souhaitons-lui plein de bonheur pour cette année qui vient.