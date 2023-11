Crise de l’eau : Le constat alarmant des acteurs de l’eau sur la consommation et les réserves

Dans un communiqué commun, la préfecture, l’ARS, le syndicat Les eaux de Mayotte, la SMAE et Météo France rapportent le constat du Comité de suivi de la ressource en eau : « Malgré les économies générées par les tours d’eau et les efforts historiques des Mahorais, les ressources en eau du département ont atteint un niveau alarmant et critique ».

Avec un taux de remplissage minime de 6%, « la vidange des retenues collinaires de Combani et de Dzoumogné pourrait être imminente ». Il faudrait alors restreindre l’accès à l’eau sur le réseau. « Il est donc essentiel de poursuivre les efforts d’économie afin de maintenir l’accès à l’eau actuel un jour sur trois », demandent les autorités.

Les faibles pluies des dernières semaines ne sont pas suffisantes pour préserver les retenues collinaires : « Les cumuls pluviométriques restent faibles et les perspectives météorologiques ne sont pas favorables. La saison des pluies n’a pas commencé et le département entre dans la période la plus critique de la crise. L’arrivée de pluies suffisantes pour recharger les cours d’eau et les retenues collinaires pourrait n’intervenir que dans plusieurs semaines. »

Malgré les tours d’eau, les consommations en eau augmentent depuis plusieurs jours : « Sur la dernière semaine, la consommation est passée de 26.000 à 27.700 m³/jour. Cette augmentation pourrait précipiter la vidange des retenues. »

Par conséquent, de nos efforts va dépendre l’aggravation ou non des plages de coupure d’eau : « Le maintien des tours d’eau deux jours sur trois dans les prochains jours dépend de notre capacité collective à poursuivre les efforts de restriction des usages ».

« Chaque litre économisé permet de repousser la date de rupture. »

Il s’agit d’adopter des habitudes conformes au contexte en économisant la moindre goutte : « Le surstockage de l’eau durant les périodes d’ouverture doit être absolument évité. L’eau conservée au-delà de 48 h peut être de nouveau bouillie durant 5 minutes pour prolonger sa potabilité. A défaut, elle peut être utilisée pour faire la vaisselle, se laver ou encore faire fonctionner les chasses d’eau. »

Le Comité suit quotidiennement l’évolution de la ressource en eau et les tendances météorologiques. La population sera régulièrement informée de la situation par voie de communiqué et par les médias.

Le Préfet et l’ensemble du Comité de suivi de la ressource en eau appellent « à la poursuite des efforts collectifs. L’eau doit être préservée, chaque goutte compte ».