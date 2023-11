Cons’Eau : On garde le cap et on économise au maximum

Ex porte-parole du collectif Mayotte a soif et fraichement présidente de la toute nouvelle association qui porte le même nom, Racha Mousdikoudine se définit avant tout comme citoyenne et mère soucieuse de laisser à ses enfants un avenir équilibré notamment dans l’approche Environnementale et Hydrique. Bénévole et pleinement engagée, elle est déterminée à ce que les droits revendiqués s’écoulent à flots