Soirée Halloween au Pôle culturel de Chirongui ce 31 octobre

Le Pôle Culturel vous attend nombreux et nombreuses ce mardi 31 octobre pour vivre une soirée horrifique avec sa soirée ciné-halloween.

Peur bleue garantie avec les deux films au programme du cinéma du Pôle culturel de Chirongui : L’EXORCISTE : DÉVOTION , la suite du film d’horreur culte de David Gordon Green (interdit au moins de 12 ans) et FIVE NIGHTS AT FREDDY’S en avant-première avant sa sortie nationale le mercredi 8 novembre – (interdit au moins de 12 ans)