Après Octobre rose, un ambitieux Novembre vert à Mamoudzou

Depuis 2013, l’opération Urahafu Na Unono fédère, chaque année, la société civile, les différents acteurs publics et privés sur 2 journées dédiées au nettoyage de la commune. Cette année, le concept évolue ; Urahafu Na Unono devient NOVEMBRE VERT. Pour ses 10 ans, la ville de Mamoudzou consacre tout un mois pour nettoyer en profondeur les quartiers, les mangroves et les établissements scolaires.

Il s’agit aussi de remédier aux difficultés rencontrées lors des précédentes éditions, que rappelle la mairie : mobilisation à la baisse du nombre de participants chaque année, manque d’implication de l’ensemble des associations de la commune, soucis de partenariat avec les prestataires économiques (malgré la mise en place de la convention de partenariat 2021-2025).

« Novembre vert », c’est 3 week-ends de nettoyage : les vendredi 3 et samedi 4 pour le canton 3, les vendredi 10 et samedi 11 pour le canton 2, les vendredi 17 et samedi 18 pour le canton 1.

La dégradation quotidienne de la nature est un phénomène plus que notoire: la pollution des rivières et du lagon, les emballages (cannettes et bouteilles) jetés au sol, les dépotoirs sauvages des ordures, les carcasses de véhicules abandonnées… Pour le Conseil municipal, le plan Propreté Mamoudzou 2030 est un signal fort envoyé à la population pour rappeler l’enjeu et l’importance de la propreté urbaine. Les objectifs sont multiples: mettre en évidence la prise de conscience et la sensibilisation des divers acteurs, prendre conscience la nécessité de réduire les déchets à la source, résorber les flux des déchets gisant sur le domaine public, réduire les coûts liés à la réparation des dommages causés à l’environnement, diminuer les maladies infectieuses en diminuant les gîtes larvaires, c’est réduire les coûts sanitaires, inciter la population à un comportement responsable en adoptant les écogestes.

Au programme : la distribution gratuite de plantes, des journées de plantation, des visites de la pépinière municipale et le lancement des concours inter-écoles et inter-quartiers. La propreté… c’est l’affaire de tous ! Alors soyons tous acteurs ! Pour trouver l’action en proximité de votre domicile, consultez Recap actions Novembre vert.

La ville de Mamoudzou invite la population à participer activement aux différentes activités qui animeront ce mois de Novembre vert.