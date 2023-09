Poursuite du rattrapage vaccinal en milieu scolaire après un premier bilan encourageant

Les résultats « alarmants » d’une enquête sur la couverture vaccinale obligatoire des moins de 16 ans, incitaient en novembre 2022 l’ARS de Mayotte et le rectorat à mettre en place une vaste opération de rattrapage, en collaboration avec la Réserve Sanitaire de Santé publique France, l’Association Mlezi Maore et la CSSM.

La seconde phase de cette grande campagne a débuté ce 25 septembre. Les équipes de rattrapage vaccinal proposeront à l’ensemble des élèves de l’île des vaccins contre la diphtérietétanos-poliomyélite-coqueluche (DTPc), contre la rougeole-oreillons-rubéole (ROR) et, pour les élèves de plus de 11 ans, contre l’infection à papillomavirus (HPV).

L’Agence Régionale de Santé de Mayotte constatait, par l’enquête de couverture vaccinale à Mayotte menée en 2019, une situation alarmante : les statuts vaccinaux des enfants en âge d’être scolarisés au primaire et au collège sont largement insuffisants. « Un constat d’autant plus inquiétant quand on sait que l’existence de groupes non immunisés constitue des foyers épidémiques potentiels dont les conséquences en termes de santé publique peuvent être importantes », souligne l’ARS.

Cette opération de rattrapage vaccinal d’envergure dans un travail collaboratif avec l’ensemble des partenaires acteurs de la vaccination sur le territoire entre dans l’esprit du conseil national de la refondation en santé.

Un premier bilan satisfaisant de la 1ère campagne conduit à observer « une augmentation du taux de couverture vaccinale et un bond de la vaccination contre HPV », mentionne l’ARS. Pendant 8 semaines, l’opération « collège » aura permis de relever la couverture vaccinale de l’ensemble des collégiens de Mayotte, mais également de proposer à ceux de plus de 11 ans la vaccination contre le papillomavirus, très peu réalisée à Mayotte jusque-là, malgré le poids très important des cancers induits cette infection.

« Cette première phase aura permis de vacciner 17.193 enfants sur les 23 collèges de l’île, et ainsi d’augmenter la couverture vaccinale de l’ensemble des collégiens. Celle-ci est finalement passée de 27,1% à 66,3% pour le DTPc et de 83,3% à 91,7% pour le ROR. La couverture vaccinale en 1ère dose de vaccin contre HPV parmi l’ensemble des collégiens inscrits à Mayotte est quant à elle montée à 46% en 8 semaines de campagne, là où elle était quasi-nulle auparavant ! » À titre de comparaison, la couverture vaccinale des 15-18 ans contre HPV au niveau national est de 43,6%. Au total, ce sont 28.942 doses vaccinales qui ont été injectées : – 11 713 doses DTPc, soit 67,5% des enfants vus ; – 3 478 doses ROR, soit 20,1% des enfants vus ; – 13 751 doses HPV (1ère dose), soit 79,3% des enfants vus.

Le 25 septembre 2023 marque donc la seconde phase de cette campagne d’envergure. Les équipes de vaccination se présenteront dans tous les collèges de l’académie de Mayotte d’ici mi-décembre 2023 afin d’effectuer la seconde dose du vaccin HPV auprès des collégiens ayant bénéficié d’une première dose début 2023. Cette démarche s’inscrit par ailleurs dans la continuité des annonces du Président de la République en février 2023, appuyant la volonté de redoubler d’effort dans la lutte contre le papillomavirus. Cette seconde phase permettra également de proposer, de nouveau, les vaccins inscrits dans le « calendrier vaccinal » français.

Une opération d’autant plus importante dans le contexte actuel, la vaccination permettant de réduire le risque de maladies hydriques comme la poliomyélite. Une consultation médicale d’évaluation du statut vaccinal sera proposée à tous les enfants. La signature de l’autorisation parentale sera nécessaire, de même que la présentation des carnets de santé : les établissements le rappelleront régulièrement aux parents et enfants.