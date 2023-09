Économie : Des dizaines d’emplois étaient à pourvoir jeudi matin à Combani

Un premier job dating avait déjà eu lieu au mois de mai dernier à Combani afin de faire une première sélection mais seulement deux entreprises étaient présentes dont l’enseigne Carrefour. Pour ce deuxième job dating, dont la thématique était « le commerce », l’ambiance était tout autre puisqu’une quinzaine de marques étaient présentes parmi lesquelles SFR, Alain Afflelou, M. Bricolage ou encore The Body Shop qui ouvrira sa première boutique dans l’île. Hier, une bonne trentaine de postes étaient à pourvoir et les candidats sont venus en nombre pour tenter leur chance.

« Depuis un mois environ nous avons publié les offres d’emploi en ligne, puis nous avons sélectionné des personnes en fonction de leur profil afin qu’elles répondent aux critères des recruteurs présents aujourd’hui, explique Camille Bildstein, conseillère entreprise à pôle emploi. Toutefois, si une personne qui n’était pas inscrite se présente avec un bon CV nous n’allons pas lui fermer les portes pour passer des entretiens, assure-t-elle. Nous avions déjà organisé un premier job dating en mai pour prendre de l’avance afin, éventuellement, de proposer et/ou de compléter des offres de formation en centres de formation pour les candidats. Il leur était aussi offert la possibilité de faire du tutorat sur site où le recruteur apprend directement le métier aux potentiels candidats ».

Le développement de la commune va générer de nombreux emplois

En étant partenaire de ce job dating, la mairie de Tsingoni veut également contribuer au développement et au dynamisme de la commune. « Nous avons voulu être partie prenante dans l’organisation de cet événement, raconte Abdoul Doukaini, directeur général adjoint de la mairie de Tsingoni. La bataille de l’emploi est un combat que nous devons gagner et pour cela nous avons besoin du privé. La commune se développe à grande vitesse ce qui est très positif. Ce job dating est l’occasion de mettre en place une nouvelle politique d’insertion et de recruter des salariés ».

Selon Abdoul Doukaini, le centre commercial devrait ouvrir en deux temps, une première livraison en novembre et une autre un peu plus tard, sans doute au début de l’année 2024. « Nous faisons des efforts énormes, c’est une volonté de la mairie. C’est une commune qui se développe rapidement, qui est dynamique, de plus en plus de gens viennent s’y installer… Après le centre commercial, nous aurons la livraison fin 2025, début 2026 d’un établissement scolaire pour les classes de primaire avec près de 1.300 élèves. Il y aura aussi, en 2026, 500 nouveaux logements. La construction de l’hôpital à Combani devrait suivre… La commune est en train de se développer à grande vitesse », se félicite-t-il

Parmi les partenaires présents lors de ce job dating, il y avait la CCI, la mission locale, le Carif-Oref, l’institut de formation des ambulanciers, Akto, Aftral, ou encore le RSMA qui était là à la fois pour recruter mais également pour insérer les jeunes encore en formation au sein du régiment. « Nous avons des dossiers pour recruter au cas où… avoue le capitaine Xavier. Mais nous sommes surtout présents pour que nos jeunes qui finiront leur formation prochainement puissent postuler aux offres proposées, notamment en tant qu’agent de magasin. De plus, c’est important pour le RSMA d’être présent sur ce genre d’événement et de partager avec les entreprises qui recrutent », poursuit-il.

Des mesures pour aider les entreprises à recruter

Aussi, l’ouverture prochaine du centre commercial suscite de l’engouement et plusieurs enseignes qui se trouveront dans la galerie marchande recherchent notamment des responsables de boutique, des conseillers en vente, des magasiniers, des responsables de caisse, etc. Lors de ce job dating chaque candidat avait environ 10-15 minutes d’entretien avec les recruteurs et étaient répartis en fonction de leur profil et de leur CV. Certaines enseignes proposaient ainsi plusieurs postes de conseillers en vente, quand d’autres cherchaient des responsables de magasins. Aussi, Camille Bildestein n’exclut pas d’organiser éventuellement un troisième job dating peu avant l’ouverture du centre commercial prévue en novembre. « Ce sera sans doute beaucoup plus informel… Nous verrons en fonction des besoins des entreprises et des derniers postes qu’ils auront à pourvoir », indique-t-elle.

Pour faciliter l’insertion des chômeurs, pôle emploi a mis en place des mesures pour aider les entreprises à recruter. « Une grande partie du territoire de Mayotte rentre dans le dispositif des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), il y a ainsi ce que l’on appelle les « emplois francs » qui est une mesure permettant de lutter contre l’exclusion des personnes qui habitent des quartiers défavorisés et qui cherchent un emploi. C’est une mesure qui encourage les recruteurs à employer des personnes. Pour cela les entreprises peuvent bénéficier d’une aide pouvant s’élever à 15.000 euros sur trois ans pour une embauche en CDI ou bien de 7.500 euros, toujours sur trois ans, si elles recrutent un candidat en CDD », raconte la conseillère entreprise.

Enfin, comme le souligne Camille, « Le job dating permet avant tout d’avoir un premier contact. C’est une occasion unique de rencontrer plusieurs recruteurs en un minimum de temps et de pouvoir, sans intermédiaire, valoriser son parcours et son savoir-faire. Même si la majorité des candidats ne seront pas embauchés aujourd’hui, ceux dont le profil a retenu l’attention des recruteurs seront rappelés, sans doute, dans les prochains jours ou prochaines semaines en vue éventuellement de passer de nouveaux entretiens ».

B.J.