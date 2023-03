Fitempo et Maalesh : deux soirées musicales de qualité la semaine prochaine

Mardi 7 Mars à 18h30 – spectacle musical « FITEMPO » – COMPAGNIE MAMISO TRIO –

sur réservation

Spectacle Famille, à partir de 2 ans – 35 min

« Après une ode à la terre-mère dans le spectacle Madame Gascar, reçu au Pôle Culturel en mai 2022, Mamiso Trio rend hommage à l’élément premier aux origines de la vie : l’eau.

Fluide transmetteur des émotions, des pulsations, l’eau nous compose, elle véhicule notre

identité. Sur scène, 3 musiciens, dans une scénographie épurée, rivalisent de douceur, d’inventivité et de souplesse, pour engager et entretenir un dialogue avec l’eau.

Les voix coulent et se recouvrent comme des vagues. Les instruments (flûtes, calebasses, ukulele, kabosy, tongue drum, udu…) évoquent l’élément liquide. Destiné aux plus petits, Fitempo est un univers sensoriel empli de douceur et d’apaisement, mais aussi d’émotions et d’énergie. » À partager en famille dès le plus jeune âge !

Samedi 18 Mars à 20h30 – concert de MAALESH – sur réservation

Artiste à la voix envoutante, Maalesh reste sans doute « le plus grand artiste franco-comorien de sa génération, véritable musicien poète voyageur, né sous le nom d’Othman Mohamed Elyas à Moroni (Grande Comore) ». Sa musique, ses mélodies métissent les rythmes d’Afrique et d’Orient avec une apparente simplicité. Ses thèmes interpellent la conscience de chacun et il sait toucher comme personne le cœur de toutes les générations, de toutes les âmes. Lauréat de nombreux prix : RFI, MASA, Visa Francophone, Château Morange et Prix Musique Océan Indien, il a pu s’exprimer sur de multiples scènes, d’ici et d’ailleurs.

Maalesh n’a pas joué à Mayotte depuis 2018 ! Rendez-vous est pris sur la scène de Chirongui.

