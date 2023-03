Création d’une base de données pour l’environnement et le développement durable

Une base de données commune

Un outil « tableau de bord de l’EEDD » a été créé . Ce dernier est une base de données collaborative en ligne, animé par le FRENE (réseau national d’EEDD), permettant d’observer l’EEDD sur le territoire français. Différentes informations sont renseignées comme le nombre d’animations, les publics cibles, les thématiques abordées, les lieux, etc.

Le Réseau EEDD 976 a demandé le déploiement du tableau de bord EEDD à Mayotte. Celui-ci est actif depuis janvier dernier. Plus d’une vingtaine de structures l’ont déjà rejoint au 1er mars 2023.

Avec ce tableau de bord, le réseau EEDD 976 pourra ainsi collecter les données et les transmettre à une association ou une autre structure pour faire des bilans annuels par exemple. Cet outils permet ainsi d’avoir une vision globale concernant l’environnement et le développement durable sur un territoire donné (emplois, partenaires,…) et ainsi de mettre en place des politiques environnementales adaptées.

Les structures et associations intéressées peuvent rejoindre ce réseau en écrivant par mail à : contact@reseaueedd976.com ou par téléphone au 06.39.68.59.99.