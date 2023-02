Parce que Mayotte est aussi le pays de l’ovalie…

Ce sont près de 300 licencié(e)s de l’union nationale du sport scolaire (UNSS) qui s’affronteront par équipes en un tournoi inter-collèges version ’’beach rugby’’, mercredi prochain. Bien qu’il agisse de rencontres exclusivement dédiées aux élèves du second degré inscrits en amont, cet événement est aussi l’occasion de promouvoir les nobles valeurs de ce sport en notre île hippocampe et de venir en nombre soutenir nos jeunes sportifs.

Les talents mahorais

Au même titre que le football, le basket, l’athlétisme ou autre sport qui a vu naitre de réels talents s’expatrier en Métropole, voire même sur la scène internationale, notre département est également un vivier de prodiges en matière de rugby et ce, garçons et filles sans distinction.

Avec plus de 20 rencontres par an pour, dans le cadre de championnat de districts sélectifs, ils sont au total 440 licenciés rien que pour l’affiliation UNSS répartis en 15 associations sportives pour les collèges et 4 pour les lycées.

Du côte de la fédération française de rugby (FFR) à Mayotte, on n’est pas non plus en reste avec 10 actifs pour 750 licenciés pratiquant principalement la discipline du rugby à 7 mais aussi à 10, pour des raisons de praticité au regard des roulement d’effectifs joueurs par équipe.

« Depuis mon arrivée il y a 4 ans, j’ai pu constater le réel engouement pour ce sport avec une augmentation de près de 25% », nous indique Frédérique Gobin, conseille technique au sein du comité territorial de Mayotte.

Un engouement qui compte actuellement 9 lycéens classés au pole jeune talent maoré mais également des ‘’anciens’’ ayant emprunté le même parcours et évoluant désormais en semi-pro ou pro comme Alamine Soulaimana, Mouslimou ALI ou encore Ahmed Elssame.

Les féminines couleurs mahoraises sont aussi brillamment représentées en la personne de Rakchina Ibrahim qui a été appelée en équipe de France rugby à 7 et qui joue aux côtés des lionnes du stade bordelais.

MLG