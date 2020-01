CV et lettre de motivation: un atelier proposé à Paris par le Département

Dans le cadre de son offre de service d’accompagnement des Mahorais en hexagone, la Délégation de Mayotte à Paris (DMP) est sensibilisée par les difficultés rencontrées par les jeunes en insertion et étudiants Mahorais.

Afin d’offrir des outils de préparation et donner plus de chance de réussite scolaire et d’insertion notamment, à nos jeunes, la délégation s’appuie sur le CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse) de Paris et propose un atelier CV et Lettre de motivation ce samedi 25 janvier 2020.

L’accompagnement spécifique, individualisé ou en groupe par des conseillers en orientation de la DMP et du CIDJ dans la recherche de stages de formation, d’emplois ou une alternance, pour une bonne rédaction des curriculum vitae et lettre de motivation peut être un élément décisif, favorablement.