Fin des mesures de vigilance sur la non-conformité de l’eau à Mramadoudou

Suite aux récents événements en lien avec la suspicion de pollution maritime ayant été signalée en la baie de Bouéni, la préfecture et l’Agence régionale de santé de Mayotte ont décidé par mesure de précaution et par communiqué officiel d’interdire la pêche, la consommation de poissons ou de crustacés, ainsi que la baignade dans le sud de l’île (communes de Sada, Chirongui, Bouéni, Kani-Kéli et Bandrélé) et ce, jusqu’au 6 janvier inclus.