Réglementation de la circulation et du stationnement à l’occasion du festival SANAA

– Tous les objets susceptibles d’être dangereux sont prohibés (objets contendants ou tranchants, parfums, déodorant, couvercles de bouteilles des boissons, canettes etc.)

Les Services Techniques de la Ville procéderont à la mise en place de la signalisation nécessaire et des barrières de sécurité conformément au plan de sécurité établi.

Mesures concernant le village brochettis

Pendant toute la durée de la manifestation, le village brochettis fermera ses portes aux mêmes horaires que le marché couvert. Les responsables des bangas sont tenus de mettre à l’abri à l’intérieur de leurs bangas et fermer à clés tous les objets susceptibles d’être dangereux (ustensiles de cuisine, piques à brochettes, marmites, huiles usagées, etc.).

Mesure réglementant la consommation et la vente à proximité du festival

Il est strictement interdit de vendre des boissons alcoolisées à emporter du 31 août au 2 septembre 2023 de 15h00 à 00h00 dans les cafés, restaurants et points de vente du secteur marché à Mamoudzou en raison des festivités.

Et plus particulièrement une interdiction totale de toutes ventes à la sauvette et consommation sur la voie publique pendant la durée de l’événement.

Afin de laisser les espaces de circulation nécessaires aux services de sécurité, aucune extension de terrasse ne sera accordée ou autorisée les jours des manifestations.