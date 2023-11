Remise en eau retardée à Mtsangadoua

Au programme ce week-end : la fin du Maoré Jazz Festival, la Journée de nettoyage et de plantation par la société civile et les associations à Mamoudzou, un vide dressing, les sorties tranquilles, Le Festival Laka à Mbouini, Atoween 3, et plein d’autres activités pour toute la famille, sans oublier les séances de cinéma.