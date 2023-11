Interception de 47 kg de cannabis à bord du thonier Drennec

Bien que transitant dans la zone de pêche allant des Seychelles à Mayotte, les thoniers senneurs font très rarement escale dans le lagon. Ils s’y aventurent par exemple pour une prise en charge médicale d’un blessé. Cette fois, c’est à la suite de la découverte d’une cargaison de drogue à bord que le Drennec, construit en 2006 à Concarneau par les chantiers navals Piriou, a dû être dérouté ce 28 octobre vers le port de Mamoudzou.

C’est sur renseignement et à la suite d’une enquête menée par l’antenne de l’Office antistupéfiants de Saint Denis de la Réunion et les Sections de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Saint Denis de la Réunion et de la compagnie de gendarmerie de Mamoudzou, qu’a pu être menée cette affaire. Une quarantaine de militaires de la gendarmerie ont été déployés pour la fouille complète du navire long de 82 mètres, avec l’appui de deux chiens spécialement formés dans la recherche de produits stupéfiants.

Le parquet de Mamoudzou communique sur cette découverte en indiquant qu’un marin malgache a contribué au chargement des stupéfiants à bord lorsque le navire a fait escale au port de Diego Suarez à Madagascar : « L’enquête a mis en évidence le recours à la méthode dite du ‘Rip-Off’ très utilisée par les trafiquants : avec une complicité au sein de l’équipage, la drogue est chargée dans un navire qui mène une activité légale de fret pour être récupérée plus tard dans le port d’un autre pays. » Aucune précision sur ce port de destination de la marchandise.

Le marin a été interpellé et placé en garde à vue, puis déféré devant les services du procureur et placé en détention provisoire. Présenté ce vendredi en comparution immédiate, il a été condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement.

« En raison de sa situation géographique sur la route des trafics organisés sur l’Océan Indien, la lutte contre le trafic de stupéfiants va s’intensifier à Mayotte », précise Louisa Aït Hamou, procureur de la République adjoint.

En 2014, ce même thonier avait fait tristement parler de lui puisqu’un marin breton avait trouvé accidentellement la mort à bord au large des Seychelles.

