La Cadema développe des solutions innovantes pour faire face à la crise de l’eau

« Même si la première ministre a renouvelé son soutien à la population mahoraise en cette période de crise de l’eau, la situation reste préoccupante », a déclaré Rachadi Saindou, le président de la Cadema lors de la conférence de presse qu’il a donnée dans les locaux de la structure ce lundi 11 décembre. « C’est la raison pour laquelle la Cadema a commencé à développer des alternatives concrètes, innovantes et écologiques pour trouver de l’eau en dehors du réseau », a-t-il ajouté.

Des générateurs d’eau atmosphériques

La première solution développée par la Cadema est l’installation de générateurs d’eau atmosphériques, à ne pas confondre avec les osmoseurs qui sont des dispositifs de filtration. Les générateurs captent l’eau contenue dans l’air pour la transformer en liquide par un procédé de condensation. A Mayotte, le taux d’humidité moyen s’élevant à 85% le jour et 95% la nuit, ce système est prometteur puisque l’air est une ressource inépuisable, renouvelable et omniprésente. Afin d’initier la démarche et de montrer l’exemple, la Cadema s’est dotée de 2 générateurs d’eau atmosphérique sur chacun de ses sites administratifs de Mamoudzou et Dembeni. Chacun d’entre eux produit 50 L d’eau par jour, assurant ainsi largement les besoins en eau des élus et des agents.

A partir du mois de mai prochain, la population pourra bénéficier de ce dispositif avec l’installation de 2 générateurs à Mamoudzou et 2 à Dembeni pouvant produire 5000 L d’eau par jour minimum. L’eau produite sera dans un premier temps une « eau ménagère » en attendant une validation du ministère de la Santé et de l’ARS, courant 2024, pour une utilisation « eau destinée à la consommation humaine ». L’alimentation se fera dans un premier temps de manière électrique, mais la Cadema souhaite passer rapidement à un système hybride en équipant les générateurs de panneaux photovoltaïques. Le marché public pour la fourniture, la livraison, l’installation et la mise en service de ces 4 générateurs est lancé et la Cadema prévoit une dépense de 1,25 million d’euros pour leur mise en service à échéance de mai 2024.

Des dispositifs de captage des eaux de surface

En parallèle, la Cadema souhaite déployer sur son territoire des dispositifs de captage des eaux de surface qui permettront de fournir la population et les opérateurs économiques en eau brute. Le dispositif utilisé n’a pas besoin d’électricité pour fonctionner, il est donc écologique et économique. De Hajangua aux Haut-Vallons, 8 sites de captage potentiel ont déjà été identifiés. La Cadema affirme que ces captages permettront d’alimenter la population en plusieurs points du territoire soit en eau brute prétraitée, soit en eau parfaitement potable traitée par une unité containérisée d’ultrafiltration ou de nanofiltration membranaire. Cette eau pourra en tout cas répondre à 90% des besoins d’un ménage. La Cadema va investir 17 millions d’euros pour la mise en service de ces installations fin 2024.

Une distribution gratuite de kits hydro-économes

1000 kits hydro-économes à poser sur le robinet ont d’ores et déjà été distribués à la population d’Hajangoua, Dembeni et Tsararano dans le cadre de l’opération « ambassadeurs de l’eau ». Cette dernière se renouvellera en janvier afin que tous les foyers habitant sur le territoire de la Cadema en soient équipés. Ces kits permettent d’économiser l’eau qui coule du robinet en la transformant en émulsion, mais sans pour autant en diminuer le débit. « Nous pouvons économiser l’eau en effectuant des gestes simples », a expliqué Rachadi Saindou. La distribution s’accompagne de l’installation de ces kits directement dans le foyer des personnes ainsi que de conseils pour une meilleure gestion de l’eau

40 foyers équipés de chauffe-eau solaires à un euros

Sans rapport direct avec l’eau, mais dans la ligne droite de sa démarche de développement durable, la Cadema a lancé une opération pilote dans le cadre de son Plan Climat Air-Energie Territorial afin de doter 40 foyers de chauffe-eau solaires pour seulement 1 euro. Près de 20 foyers ont déjà bénéficié de ce dispositif permettant de réduire les factures d’électricité et de faire bénéficier de l’eau chaude à ceux qui ne pouvaient pas se le permettre auparavant. « J’ai été ému en écoutant une dame déclarer que c’était la première fois de sa vie qu’elle prenait une douche chaude », s’est félicité le président de la Cadema.

Nora Godeau