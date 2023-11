Fermeture de la mairie de Mamoudzou pour grand nettoyage de printemps de la commune

Depuis 2013, les agents municipaux se mobilisent chaque année pour nettoyer les rues de Mamoudzou à l’occasion de l’opération Urahafu Na Unono. Pour ses 10 ans, Urahafu Na Unono se développe et devient Novembre Vert.

La Journée de nettoyage par les agents municipaux se déroulera ce vendredi 3 novembre 2023. A cette occasion, les services de la Ville seront fermés afin que les agents participent au nettoyage de Mamoudzou à l’exception de la police municipale et des services de sécurité, des ATSEM et des vacataires, et de l’antenne de l’état civil pour la déclaration au CHM et de l’astreinte décès joignable au 0639 28 28 67.

