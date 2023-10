Les prestataires nautiques demandent un soutien économique au gouvernement

C’est rare, mais les prestataires nautiques se sont constitués en collectif pour réclamer des mesures d’urgence pour soutenir leur activité à l’instar de ce qui a été annoncé pour les secteurs les plus touchés par la crise de l’eau.

Ils sont 8, Cetamayotte, Lagon Aventures, Mayotte découverte, Mayotte Explo, Sea blue Safari, Maitai Croisières, Cocoboat, Planète Bleue, à mentionner plusieurs évènements qui ont impacté leur chiffre d’affaires cette année 2023 / l’opération Wuambushu, l’inflation 3qui semble de nature à contraindre les familles à réduire leurs budgets loisirs », et la crise de l’eau « qui se renforce de mois en mois et qui de toute évidence impacte également le comportement d’achat de nos clients », et l’augmentation du prix de l’essence « qui affecte la rentabilité de nos entreprises ».

Des entreprises « fragilisées » selon ces prestataires qui avancent des pertes de chiffre d’affaires « entre 30% et 60% par rapport à l’année dernière ».

En conséquence, ils demandent la mise en place d’aides financières d’urgence, couvrant une période débutant en avril (début de Wuambushu) et durables : Compensation de perte de chiffre d’affaires, Exonération de charges sociales, Remise sur le prix du carburant : le prix au litre a augmenté de 0,22€ depuis le début de l’année, Reprise des subventions comme en septembre et octobre 2022 mais sur une durée équivalente à celle de la crise, Augmentation du montant de la détaxe carburant qui est resté à 0,54 € depuis plusieurs années, Soutien bancaire (reports d’échéances, prêts à taux bonifiés, limitation des frais, …), Suspension des frais de location des places de port, « le service n’est pas rendu puisqu’il est interdit de se servir de l’eau douce pour entretenir correctement nos matériels ».