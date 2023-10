Un tour de l’île en fauteuil et en kayak pour les personnes en situation de handicap

Cette une aventure pas banale à laquelle va se préparer une quinzaine de personnes atteintes de handicap ainsi qu’une petite quarantaine d’accompagnateurs dans les prochains jours : Effectuer le tour de l’île en fauteuil roulant et parfois en kayak. Pas moins de quatorze étapes sont au programme avec pour point de départ la ville de Chiconi samedi prochain. « Il s’agit de faire le tour de l’île de Mayotte en fauteuil roulant et en kayak dans le but de prouver que même en situation de handicap, avec de l’accompagnement, de l’accessibilité et d’adaptation, les personnes en situation d’handicap peuvent faire beaucoup de choses, voire même plus que les valides, a indiqué dans un communiqué Mikdar M’Dallah-Mari, dit Mik, président d’honneur de l’association HDM, lui-même présentant un handicap moteur IMC sous la forme d’une tétraplégie spastique avec choréoathétose associée depuis sa naissance.

Et d’ajouter que « Cette action a pour objectif secondaire de renforcer les liens sociaux entre les valides et les personnes en situation de handicap, et aussi permettre à la personne de pratiquer des activités physiques afin d’être en bonne santé. A Mayotte l’accessibilité pour les gens en situation de handicap est très insuffisante. Il est temps de changer cela ! On considère qu’il est temps d’éliminer, de dénoncer toutes les discriminations ».

Une 3e édition dans un contexte particulier et en hommage à « Mik »

La première édition en 2017 fut un succès car c’était la première fois que des personnes en situation de handicap faisaient ce type de marche. Aussi, même si cette 3e édition va se dérouler dans un contexte spécial en raison du problème du manque d’eau, les organisateurs ont décidé de maintenir coûte que coûte ce projet. « Durant dix-sept jours nous allons interpeller la population et les institutions sur les droits des personnes en situation de handicap, explique Asmine Inssa, présidente de HDM. A Mayotte il n’y a pas de trottoir et d’infrastructure pour les personnes atteintes de handicap. Nous voulons sortir ces personnes de leur isolement mais aussi échanger avec la population sur ce sujet ». Même s’ils ne sont pour l’instant qu’une quinzaine de participants, les organisateurs attendent beaucoup de monde à chaque départ d’étape. « Si nous prenons comme référence les deux dernières éditions, ce sont entre 150 et 300 personnes qui seront là chaque matin au moment du départ. Toutes les personnes qui veulent participer peuvent le faire », complète la présidente d’HDM. Ce que souhaite aussi l’association à travers ce Tour, c’est échanger avec les différentes municipalités et les interpeller sur la loi. « La réglementation oblige les communes à avoir des accès pour les personnes en situation de handicap. Nous voulons savoir quels projets vont être mis en place dans les communes et espérons voir des évolutions au fil du temps. A Bandrélé par exemple ils ont installé des rampes d’accessibilité… », a constaté Asmine.

Ce sont ainsi près d’une cinquantaine de personnes, accompagnateurs compris, qui vont sillonner l’île durant plus de deux semaines. Les organisateurs se sont arrangés avec les différentes villes étapes pour pouvoir loger dans les MJC ou dans les salles de classe (ndlr : les vacances ont commencé ce lundi). « Nous souhaiterions pouvoir être accueillis à chaque fin d’étape par le Maire et son équipe et dans un établissement comme les écoles primaires, les collèges ou les lycées avec des ambiances festives. Et si cela n’est pas possible en raison du problème d’approvisionnement en eau, les participants rentreront chez eux le soir et reviendront le lendemain matin pour le départ », raconte la présidente. De plus, les participants seront encadrés par la police pour assurer leur sécurité tout au long du tour ainsi que deux ambulances et d’un staff technique. Comme le souligne Asmine, « Cette idée est venue des personnes atteintes de handicap elles-mêmes, à l’image de l’ascension du mont Choungui en décembre 2017 où six personnes en situation de handicap ont pu réaliser leur rêve avec succès ».

Aussi, même si les éditions de 2017 et 2019 ont connu un formidable engouement, l’association souhaite faire appel à la population pour rejoindre ce projet mais aussi faire des dons, qui sont parfois plus utiles que de l’argent, comme des bouteilles d’eau par exemple. « On a besoin de tout le monde, de la population, du Département, …afin d’améliorer les infrastructures d’accessibilité, la voirie, pour les personnes en situation de handicap », rappelle la présidente. Quant au trésorier d’HDM, Said Hassani, il en appelle à la générosité des Mahorais : « On a déjà fait de grande chose par le passé avec peu de moyens. Le budget prévisionnel de cette troisième édition de ce tour de l’île est estimé à 71.000 euros, tout compris ! Mais pour l’instant nous n’avons qu’à peine un quart de cette somme…».

B.J.

Association Handicapable de Mayotte (HDM): 38, rue de providence 97670 Chiconi

Tel : 06.39.25.01.02 – mail : handicapabledemayotte@gmail.com