Le salon de l’étudiant et de l’apprenti de Mayotte inauguré ce lundi à Dembeni

« Cet évènement concourt à renseigner les jeunes et les parents sur les différentes formations et opportunités d’emploi disponibles sur notre territoire, mais aussi à l’extérieur », a déclaré Saïdi Moudjibou, le maire de Dembeni, lors de son discours d’inauguration du salon de l’étudiant et de l’apprenti de Mayotte. C’est en effet notre ville universitaire qui a été choisie comme première étape de ce salon itinérant, qui se déplacera tout au long de la semaine aux quatre coins de l’île, offrant aux étudiant un service de ramassage en bus afin de faciliter leur venue.

S’il a été initié à l’origine par l’AEJM, association étudiante, ce salon s’adresse aussi aux apprentis, comme l’a souligné avec justesse Cédric Kari-Herkner, le sous-préfet de Mayotte. Entre autres officiels venus insister sur l’importance d’orienter la jeunesse mahoraise, Sylvie Malo, la conseillère du recteur, était elle aussi présente. « Nous sommes en train de réformer la voie professionnelle afin d’offrir un meilleur accompagnement à nos jeunes, qui constituent une richesse considérable pour l’île », a-t-elle déclaré.

Orientation, formation, mobilité, bourses et soutien social au programme du salon

« Lorsque le CUFR a ouvert ses portes en 2012, il n’existait aucun soutien pour les étudiants », a déclaré Mohamadi Saïd, ancien étudiant à Dembeni et créateur de l’AEJM. « C’est en poursuivant mes études à Lyon que j’ai découvert ce que je voulais faire, grâce notamment à un salon de l’étudiant. C’est de ce dernier dont je me suis inspiré pour créer celui de Mayotte en mobilisant le plus grand nombre possible de partenaires », a-t-il poursuivi. Les partenaires, et non des moindres, ont répondu à l’appel puisque, outre les institutionnels, Orange et Akto sont également organisateurs de l’évènement. Le stand d’Orange a montré les différentes possibilités aux étudiants pour travailler dans les métiers du numérique. Quant à AKTO, c’est un opérateur de compétences chargé de financer l’alternance, les formations des salariés ou des demandeurs d’emplois, mais aussi les entreprises qui souhaiteraient monter en compétences. « Nous sommes présent aujourd’hui pour promouvoir l’alternance auprès des jeunes, leur donner des clés, mais aussi pour aider les entreprises à recruter des jeunes », a déclaré Ibrahim Jaffar Mohamed, chef de projet au sein d’AKTO.

Amaury Millet, le directeur adjoint du Crous Réunion-Mayotte était également présent avec ses collègues pour montrer aux jeunes comment monter un dossier de demande de bourses ou accompagner les étudiants qui souhaiteraient poursuivre leurs études en métropole ou à La Réunion. « Pour l’instant, nous n’avons pas de foncier disponible à Dembeni pour créer des logements étudiants, mais le projet d’extension du CUFR à Ouangani, nous permettra peut-être de commencer à y réfléchir », a-t-il révélé. Par ailleurs, plusieurs psychologues du CIO de Mamoudzou (Centre d’information et d’orientation) étaient venus aider les jeunes à concrétiser leurs projets professionnels ou donner des pistes à ceux qui n’en ont pas encore.

Des jeunes curieux et satisfaits d’obtenir un soutien

Même si, en ce premier jour d’inauguration, peu de jeunes avaient fait le déplacement, probablement en raison de la peur engendrée par les caillassage à Tsararano ce week-end, ceux qui étaient présent ont été satisfaits de leur passage au salon. Nassra, 16 ans, lycéenne à Dembeni, sait déjà que, pour réaliser son rêve de devenir professeur d’anglais, elle doit faire un Master. Toutefois, elle est venue au salon pour être orientée sur les possibilités de partir à l’étranger. « J’aimerais beaucoup faire quelques années d’étude en Angleterre », nous confie-t-elle. Mariati, âgée de 19 ans, a quant à elle réalisé un bac pro commerce et souhaite devenir assistante commerciale. Grâce à ce salon, elle a découvert la possibilité d’entrer au sein de l’ESGM (Ecole Supérieure de Gestion et de Management). « Je suis contente, car je ne connaissais pas cette école et y entrer me motive beaucoup. Mais il faut au préalable que je trouve une entreprise car c’est en alternance », nous explique-t-elle.

Beaucoup de jeunes un peu perdus étaient également venus découvrir les différentes possibilités. Ils ont été accueillis par les différents professionnels qui ont planté les graines d’un avenir professionnel dans leurs jeunes esprits.

Nora Godeau

_________________________________________________________________

Une convention entre la mairie de Dembeni et l’AIBS d’Abidjan

Saïdi Moudjibou a profité de ce salon pour nous annoncer qu’une convention avait été créée entre la mairie de Dembeni et l’AIBS d’Abidjan (Atlantic International Business School). Il invite dès aujourd’hui les étudiants intéressés à se rendre à la mairie pour constituer des dossiers de bourses d’études internationales.