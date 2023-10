La PAF continue ses actions de lutte contre l’immigration clandestine en mer

Les interpellations de kwassa se poursuivent, indique la Police sur sa page Facebook. En relatant la dernière plus musclée que les autres.

Le commandement de la base navale de Mayotte avertissait la Police aux Frontières (PAF) ce lundi à minuit, de la présence de deux embarcations suspectes, l’une à 6 miles (11km) à l’Est de Petite Terre et la seconde à 30 miles (55km). En cette période de grande marée, et à cette heure de marée basse, compliqué de passer au-dessus de la barrière de corail pour les intercepter.

Décision était prise d’attendre leur arrivée dans le lagon. Vers 1h du matin, équipés de matériel optique et électronique, les policiers parvenaient à repérer l’embarcation, « deux individus faisaient route vers le large après avoir débarqué des passagers. » Les policiers arraisonnaient le kwassa-kwassa et interpellait l’un des individus. « Le second se jetait à l’eau et prenait la fuite, armé d’une machette ».

Avec leur moyen nautique, les policiers parvenaient à couper la route du fuyard, « Ce dernier brandissait alors sa machette à longue lame tout en progressant vers l’équipage. » Il stoppait finalement sa course à moins d’un mètre de l’ embarcation et était interpellé.

« Les individus, de nationalité comorienne, soupçonnés d’être des passeurs, étaient placés en garde à vue pour aide à l’entrée et au séjour irrégulier. Les faits de violences avec arme étaient également retenus à l’encontre du porteur de machette. »

Par ailleurs une 2ème Opération de contrôle de pécheurs de poulpes en situation irrégulière était menée par la PAF c e 3 octobre 2023. Le secteur ciblé était la plage de Papani à Petite Terre. « Le déclenchement des contrôles provoquait la fuite de tous les pêcheurs de poulpes vers la mer, les sentiers menant à la plage ou encore les chemins abrupts de la falaise. »