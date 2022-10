Casting Court-Métrage : Appel à candidatures

LAKA est le premier court métrage de fiction qui sera intégralement tourné en Shimaoré dans notre département. Le film se centre sur la relation entre une fille de pêcheur et son père, en proie au vol de leur pirogue et l’arrivée future d’une vague. Comme le décrit ses auteurs, il s’agit d’une fable moderne, destinée à évoquer des légendes maritimes de Mayotte et à proposer une autre vision du territoire à l’international. Tout ça, en mettant en avant la jeunesse et le travail des techniciens de cinémas locaux.

Le tournage du film est prévu pour cette fin d’année, à la veille des premières pluies. L’intégralité des prises de vues se dérouleront entre le lagon, Petite-Terre et le port de Mamoudzou.

Comme indiqué sur l’annonce, les présentations et photos des candidats sont à envoyer à cette adresse : castingfilm.laka@gmail.com

A l’issue de ces envois, la production fera une sélection des profils pour leur donner rendez-vous le samedi 29 Octobre 2022 entre 9h30 et 13h. Le lieu sera communiqué aux personnes faisant partie de cette présélection.