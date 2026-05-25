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Le Journal De Mayotte
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Economie
Convocation associés de la Coopérative Taxi Vanille
22 mai 2026
La formation professionnelle largement en retard à Mayotte
21 mai 2026
Foncier et accès au logement : la CUF et Action Logement renforcent leur coopération
20 mai 2026
Le réseau interurbain M’Safara opérationnel ce vendredi
19 mai 2026
Tribune A. Cheikh Ali : « Quelle politique énergétique pour les Comores ? – Partie 1 »
19 mai 2026
Education
Environnement
Matinée citoyenne et environnementale ce samedi à la mangrove de Bandrélé avec 976 Sud Prévention
22 mai 2026
La fête de la nature est de retour à Mayotte ce week-end
21 mai 2026
À Tsoundzou 2, une mangrove fragilisée au cœur d’un dilemme migratoire et environnemental
21 mai 2026
Bora Bora approuve le projet d’énergie thermique des mers (version à terre)
21 mai 2026
Petite-Terre : la déchèterie mobile de retour ce samedi, rue du Marché
19 mai 2026
Faits divers
Océan Indien
Orange lance le premier « Challenge Orange au Féminin » à Mayotte
25 mai 2026
Maeva Toumbou Dani nouvelle Miss Universe Mayotte
25 mai 2026
Comores : Des migrants voulant se rendre à Mayotte volatilisés sur fond d’épidémie d’Ebola en RDC
22 mai 2026
Dernière escale à Mayotte de la saison pour les bateaux de croisière
21 mai 2026
L’Université de Mayotte et l’Université de Nairobi ont signé un premier accord de partenariat
20 mai 2026
Politique
Rétention administrative : les associations dénoncent des atteintes aux droits des étrangers à Mayotte
22 mai 2026
Opération Kingia : plus de 150 cases détruites sur la commune de Ouangani
22 mai 2026
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21 mai 2026
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19 mai 2026
Santé
SMAE : Levée de la non-conformité sur la qualité de l’eau mise en distribution à Vahibé
25 mai 2026
Comores : Des migrants voulant se rendre à Mayotte volatilisés sur fond d’épidémie d’Ebola en RDC
22 mai 2026
Mayotte mise sur les assises des sages-femmes pour recruter et faire connaître sa PMI
22 mai 2026
Le REPEMA lance un « parcours post-partum » pour accompagner 500 femmes après l’accouchement
22 mai 2026
Fuz’ellipse lance le « Basket Santé » à Cavani pour allier sport et bien-être
21 mai 2026
Société
Fermeture temporaire des bureaux de l’état civil à Mamoudzou
24 mai 2026
PLANNING DES TOURS D’EAU DU 25 MAI AU 7 JUIN 2026
24 mai 2026
Matinée citoyenne et environnementale ce samedi à la mangrove de Bandrélé avec 976 Sud Prévention
22 mai 2026
SMAE : non-conformité de la qualité de l’eau à Vahibé
22 mai 2026
Le préfet condamne l’incendie volontaire de la déchèterie de Kahani et les attaques contre les secours
22 mai 2026
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