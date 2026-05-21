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La formation professionnelle largement en retard à Mayotte
21 mai 2026
Foncier et accès au logement : la CUF et Action Logement renforcent leur coopération
20 mai 2026
Le réseau interurbain M’Safara opérationnel ce vendredi
19 mai 2026
Tribune A. Cheikh Ali : « Quelle politique énergétique pour les Comores ? – Partie 1 »
19 mai 2026
Action Logement Mayotte souhaite relancer l’intérêt autour du prêt à taux zéro après Chido
19 mai 2026
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À Tsoundzou 2, une mangrove fragilisée au cœur d’un dilemme migratoire et environnemental
21 mai 2026
Bora Bora approuve le projet d’énergie thermique des mers (version à terre)
21 mai 2026
Petite-Terre : la déchèterie mobile de retour ce samedi, rue du Marché
19 mai 2026
156 séismes détectés : une sismicité toujours active mais relativement stable à l’est de Petite-Terre
19 mai 2026
L’intercommunalité du Sud de Mayotte se mobilise pour sa transition énergétique
18 mai 2026
Faits divers
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Dernière escale à Mayotte de la saison pour les bateaux de croisière
21 mai 2026
L’Université de Mayotte et l’Université de Nairobi ont signé un premier accord de partenariat
20 mai 2026
Le Carnaval de l’identité et de la culture de Mamoudzou élue plus belle fête de l’océan Indien
20 mai 2026
Elena Bertuzzi, l’artiste aux multiples facettes
20 mai 2026
Alexis Rouque est nommé directeur régional La Réunion – Océan Indien de la Banque des Territoires
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Prise de fonction du nouveau préfet Frédéric Poisot
19 mai 2026
Au Sénat, le général Facon esquisse moins la reconstruction de Mayotte qu’un diagnostic d’un territoire à reconstruire
18 mai 2026
Santé
Fuz’ellipse lance le « Basket Santé » à Cavani pour allier sport et bien-être
21 mai 2026
Dernière escale à Mayotte de la saison pour les bateaux de croisière
21 mai 2026
Face à la propagation du virus Ebola Mayotte renforce sa vigilance et son système de santé
20 mai 2026
« Avec Ebola le taux de létalité peut être considérable » avertit le Professeur Xavier Lescure
20 mai 2026
Un risque de propagation du virus Ebola à Mayotte
17 mai 2026
Société
9ème édition de la foire agricole et artisanale de Kaweni ce samedi
21 mai 2026
Baccalauréat 2026 : pas de report des épreuves prévues le 28 mai, jour de l’Aïd Al-Adha
21 mai 2026
C’est la Fête des langues ce vendredi à l’Université de Mayotte
21 mai 2026
Un week-end ludique et éducatif autour du vélo à Cavani avec Fuz’Ellipse
21 mai 2026
Barrages à Kahani ce matin avant une opération de décasage
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