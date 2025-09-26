Se connecter
Economie
Education
Environnement
Faits divers
Océan Indien
Politique
Santé
Société
Culture
justice
Loisirs
Le Journal De Mayotte
WEB
Economie
A Mayotte les prix à la consommation ont augmenté de moins de 1 % sur un an
26 septembre 2025
L’ADIE et la commune de Tsingoni se mobilisent pour les demandeurs d’emploi
25 septembre 2025
Air Austral et l’AaDTM renouvellent leur partenariat pour renforcer l’attractivité de Mayotte
25 septembre 2025
L’Europe finance 30 millions d’euros pour la phase 2 du projet Caribus
23 septembre 2025
Une délégation mahoraise prochainement au Kenya dans le cadre du projet DARAJA
23 septembre 2025
Education
Environnement
Matinée découverte des actions de gestion du Lac Karihani ce samedi
25 septembre 2025
« Il est primordial d’inclure la biodiversité dans la reconstruction », souligne Emilien Dautrey, directeur du GEPOMAY
24 septembre 2025
Appel à manifestation d’intérêt pour la forêt de Mayotte
24 septembre 2025
Des associations environnementales mahoraises ont déposé un recours contre le projet d’usine de dessalement d’Ironi Bé
23 septembre 2025
La FMAE labellisée Centre permanent d’initiative pour l’Environnement
19 septembre 2025
Faits divers
Océan Indien
Le président Azali demande « une enquête » sur les agissements de la PAF à Mayotte
26 septembre 2025
Un tout premier Commandant de Bord mahorais chez Ewa Air
25 septembre 2025
« Il est primordial d’inclure la biodiversité dans la reconstruction », souligne Emilien Dautrey, directeur du GEPOMAY
24 septembre 2025
Tribune – A. Cheikh Ali : »Après les Comores, Madagascar tombe à son tour dans l’escarcelle des Américains »
24 septembre 2025
Air Austral lance son application mobile
23 septembre 2025
Politique
Le président Azali demande « une enquête » sur les agissements de la PAF à Mayotte
26 septembre 2025
L’ancien président Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans de prison ferme
25 septembre 2025
Les comptes du Département examinés par le Parquet national financier ?
24 septembre 2025
Tribune – A. Cheikh Ali : »Après les Comores, Madagascar tombe à son tour dans l’escarcelle des Américains »
24 septembre 2025
Le syndicat SUD Éducation questionne les consignes sur le devoir de réserve en période électorale
23 septembre 2025
Santé
Le Gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour freiner la progression du VIH à Mayotte
25 septembre 2025
Du 22 au 29 septembre 2025 se tiendra la 6e édition de la Semaine de la contraception
19 septembre 2025
Un cas de diphtérie identifié à Mayotte
17 septembre 2025
Les pharmacies réunionnaises en grève ce jeudi 18 septembre
16 septembre 2025
Les sorties du camion du Réseau périnatal de Mayotte reprennent
15 septembre 2025
Société
Un tout premier Commandant de Bord mahorais chez Ewa Air
25 septembre 2025
Azali Assoumani à la tribune des Nations Unies : quand l’hôpital se fout de la charité !
25 septembre 2025
L’ADIE et la commune de Tsingoni se mobilisent pour les demandeurs d’emploi
25 septembre 2025
Festival Milatsika 2025 : deux soirées pour écouter l’Océan Indien et au-delà
25 septembre 2025
« Ici, on est solidaires » : au lycée du Nord, les « élèves pairs » portent un message de paix
24 septembre 2025
Culture
justice
Loisirs
