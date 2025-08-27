Se connecter
Le Journal De Mayotte
WEB
Economie
Le RSMA, Mayotte THD et Expertnet s’unissent pour former la jeunesse à la fibre
27 août 2025
Les entreprises ultramarines inquiètent face aux coupes budgétaires de 2026
25 août 2025
Mayotte consolide son autorité Interreg VI et signe ses premières conventions avec 9 lauréats
22 août 2025
Kani-Kéli sommée par la CRC de poursuivre son redressement budgétaire
22 août 2025
Voitures hybrides et électriques : Mayotte face au défi de la gestion des batteries
20 août 2025
Education
Environnement
À Mayotte, le tourisme discret d’une île aux multiples réalités
26 août 2025
Coupure d’eau urgente à Majicavo-Koropa et Mtsapéré
25 août 2025
À M’tsapéré, la rivière nettoyée par la Communauté Congolaise de Mayotte
25 août 2025
SMAE : Planning des tours d’eau du 26 août au 1er septembre
22 août 2025
La CADEMA distribue des bacs gratuits à ordures à Passamaïnty
22 août 2025
Faits divers
Océan Indien
Le RSMA, Mayotte THD et Expertnet s’unissent pour former la jeunesse à la fibre
27 août 2025
La CNIL et l’OCOI alertent sur les risques liés à la publication d’images d’enfants
27 août 2025
Madagascar : les pays de la SADC réunis pour une intégration économique renforcée
26 août 2025
Thani Mohamed Soilihi veut réformer la participation de Mayotte aux Jeux
22 août 2025
Mayotte consolide son autorité Interreg VI et signe ses premières conventions avec 9 lauréats
22 août 2025
Politique
La grève du STM suspendue après un accord entre FO et le Département
25 août 2025
Thani Mohamed Soilihi veut réformer la participation de Mayotte aux Jeux
22 août 2025
Mayotte consolide son autorité Interreg VI et signe ses premières conventions avec 9 lauréats
22 août 2025
Les Outre-mer au cœur de la stratégie indopacifique de la France
21 août 2025
Voitures hybrides et électriques : Mayotte face au défi de la gestion des batteries
20 août 2025
Santé
Chikungunya à La Réunion : une enquête pour mesurer l’immunité de la population
26 août 2025
Des places encore disponibles pour la formation d’orthoptiste
25 août 2025
Tsoundzou 2 inaugure sa nouvelle maison médicale
25 août 2025
1240 cas depuis le début de l’épidémie de chikungunya à Mayotte
22 août 2025
CHM : les sages-femmes exercent leur droit de retrait et annoncent une grève
19 août 2025
Société
Le RSMA, Mayotte THD et Expertnet s’unissent pour former la jeunesse à la fibre
27 août 2025
La CNIL et l’OCOI alertent sur les risques liés à la publication d’images d’enfants
27 août 2025
Coupures d’eau à Mamoudzou, Koungou et Pamandzi ce 25 août 2025
26 août 2025
À Mayotte, le tourisme discret d’une île aux multiples réalités
26 août 2025
La grève du STM suspendue après un accord entre FO et le Département
25 août 2025
Culture
justice
Loisirs
