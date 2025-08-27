Le communiqué est tombé ce mercredi 27 août au matin. Derrière les termes de la Société Mahoraise des Eaux (SMAE), c’est la fragilité de l’approvisionnement en eau de Mayotte qui apparaît une nouvelle fois. En plus des tours d’eau réguliers, qui rythment désormais le quotidien des habitants, des coupures supplémentaires s’imposent, souvent imprévues.

« Une casse sur adduction principale qu’a déséquilibré le système en Grande-Terre, empêchant l’apport du sealine. Une défaillance électrique à l’usine du dessalement. Le réservoir de tête de Petite-Terre se trouve actuellement vide. Nous sommes obligés à faire la coupure pour remonter son niveau », précise la SMAE dans son communiqué.

Cette double défaillance a entraîné l’arrêt de la distribution sur les secteurs de Labattoir et Badamiers, avec une réouverture annoncée entre 14 heures et 18 heures ce jour. Mais l’incertitude demeure : le retour de l’électricité à l’usine de dessalement comme la remise en service de l’adduction principale ne sont pas garantis dans les délais annoncés.

L’épisode souligne la vulnérabilité d’un système déjà très contraint. L’usine de dessalement de Petite-Terre, mise en service pour sécuriser l’alimentation, connaît des dysfonctionnements répétés depuis plusieurs années. La perspective d’un dispositif similaire à Ironi Bé, sur Grande-Terre, interroge alors même que le modèle existant peine à répondre aux besoins.