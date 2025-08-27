Pierre Greffet, « administrateur hors classe de l’Insee », a été nommé directeur interrégional de l’Insee La Réunion-Mayotte à compter du 23 août 2025. Il succède à ce poste à Loup Wolff. Depuis 2022, il occupait la fonction de chef du service statistique au sein du ministère des Armées.

Un parcours marqué par la diversité des responsabilités

Entré à l’Insee en 1998, au sein de la division Infrastructure du Secrétariat général adjoint chargé des questions informatiques, Pierre Greffet a ensuite exercé plusieurs missions en outre-mer, notamment en Guadeloupe en 2001 et à Mayotte en 2008.

Il a par la suite dirigé différents bureaux statistiques dans les ministères de la Transition écologique, de l’Intérieur et de la Sécurité intérieure. Diplômé de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique (Ensae/CGSA), il a également été chef du bureau des Statistiques de la mobilité et de la logistique à partir de 2018, avant de rejoindre le ministère des Armées en 2022.