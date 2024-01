Comores : la Cour suprême confirme la réélection d’Azali Assoumani

La Cour suprême des Comores a rendu publics ce mercredi 24 janvier les résultats définitifs de l’élection du président et des gouverneurs des îles.

Selon les chiffres publiés par la haute juridiction de l’archipel, Azali Assoumani, candidat à sa propre succession est réélu pour un nouveau mandat de cinq ans (jusqu’en 2029). Il obtient 57,02% des suffrages exprimés, suivi du candidat du parti Juwa, Salim Issa Abdillah qui recueille 11,5% des suffrages. Le fondateur du parti Orange et ancien ministre de l’intérieur, Daoud Abdallah Mohamed obtient 10,23% . L’ancien gouverneur de Ngazidja, Mouigni Baraka Saïd Soilihi et l’ancien président de l’Assemblée nationale, Bourhane Hamidou recueillent respectivement 10,2% et 10,6%, selon toujours les chiffres lus par le président de la section constitutionnelle et électorale de la Cour suprême.

Le parti au pouvoir a également remporté les postes des trois gouverneurs des îles.

Les chiffres de la Cour restent presque les mêmes que ceux de la CENI à quelques exceptions près notamment en ce qui concerne le taux de participation qui passe de 16 à 56%. Il faut noter que le chiffre de 16% publié par la CENI avait provoqué l’ire et l’incompréhension d’une bonne partie de l’opinion aux Comores. Mais l’instance électorale a justifié le chiffre de 16% en montrant que celui ci reflétait bel et bien « les données disponibles » au moment de la proclamation des résultats provisoires par son président le mardi 16 janvier. Et que ce jour-là, les données des îles d’Anjouan et surtout de Mwali n’étaient pas enregistrées et comptabilisées par les équipes techniques de la CENI en charge de la centralisation et la tabulation des résultats.

Autrement dit, « la Cour suprême a obtenu tous les résultats des bureaux de vote des trois îles avant de procéder à un comptage définitif », selon une source proche de l’institution. « Comme on avait toutes les données, le taux de participation a été reçu, c’est pourquoi, nous avons 56% au lieu de 16%, ajoute notre source.

Le président Azali Assoumani n’a fait aucune déclaration officielle après la proclamation des résultats définitifs. Les partisans de la coalition de la Mouvance présidentielle fêtent leur victoire à Moroni. La capitale a été quadrillée par un important dispositif de l’armée quelques heures avant la proclamation des résultats définitifs.

De notre correspondant A.S. Kemba